¿Lautaro Martínez es la solución que busca FC Bayern München para su delantera?

La falta de un delantero centro es un tema recurrente para el FC Bayern München y se siguen sumando nombres para el puesto, como el de Lautaro Martínez.

Después de que Robert Lewandowski dejara el FC Bayern por el FC Barcelona en el verano pasado, el entrenador Julian Nagelsmann ha estado improvisando en la punta de ataque con Sadio Mané o Serge Gnabry. Sin embargo, aún no se ha encontrado una solución permanente.

Según información de BILD, los bávaros están actualmente con los ojos abiertos en la búsqueda de un nuevo delantero. Con la crisis de las últimas semanas, antes del parón internacional, habría quedado claro en el seno del club que posiblemente habrá que actuar más pronto de lo que se pensaba.

El gran nombre es el de Harry Kane, atacante del Tottenham Hotspur, que fue el gran objetivo de la institución muniquesa para esta temporada. Aunque por diferentes razones, la llegada del inglés nunca se pudo realizar. A la espera de conocer su futuro con el cuadro londinense, se van agregando posibles apellidos a la lista de deseos del Rekordmeister.

El gran nombre que ha resonado en las últimas horas es el de Lautaro Martínez, del Inter de Milán. Un rumor que ha llegado hasta su propio representante, Alejandro Camaño. Al canal TyC Sports, el agente afirmó que el argentino tiene la mente puesta en su equipo y en la selección de su país rumbo al Mundial de Qatar, pero que “En el futuro, puede pasar de todo”:

“Inter no está en el mejor momento, pero es un gran equipo y un lugar maravilloso. Nadie descarta que en el mercado aparezcan otros clubes de manera fuerte por él, pero no está apurado y deja que el fútbol le vaya marcando los pasos. […] Siempre hay consultas. Pero hoy Lautaro tiene las cosas muy claras. Piensa en el Inter y en el Mundial. En el mercado pasado, hubo chances por cifras impresionantes y él entendió que lo mejor era no cambiar.”