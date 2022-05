RB Leipzig y SC Freiburg se juegan todo en la final de DFB Pokal

La competición más emocionante de Alemania llega a su capítulo final. El próximo 21 de mayo, como cada año, Berlín acogerá a SC Freiburg y a RB Leipzig para definir al campeón de la DFB Pokal. Y no, no está el FC Bayern. Lo eliminó el Borussia Mönchengladbach por 5-0 en segunda ronda. Esta es la competición en la que los alemanes pueden presumir de que los bávaros no son tan exageradamente dominantes en el pasado más reciente, con ‘sólo’ cinco títulos en las últimas doce ediciones (si eso es motivo de alivio).

Tampoco estará el actual campeón, el Borussia Dortmund, eliminado por el St. Pauli de segunda división, ni otros históricos de la competición como Werder Bremen y Schalke 04 (6 y 5 títulos respectivamente). Los protagonistas son el RB Leipzig y el SC Freiburg, un auténtico reflejo del fútbol de hoy en día.

RB LEIPZIG Y SC FREIBURG EN UNA FINAL DE CONTRASTES EN LA DFB POKAL

Por un lado, el RB Leipzig: un club fundado en 2009, con un gran músculo económico gracias a la empresa Red Bull que ha ido abriendo filiales por diferentes partes del mundo. Son, posiblemente, el equipo más odiado en Alemania, dado el rechazo que tiene el país al fútbol controlado por grandes multinacionales y magnates.

Su gestión, eso sí, es excelente. Caracterizada por captar jugadores jóvenes y desconocidos a bajo coste, rara vez se suelen equivocar, y muchas de las estrellas del panorama europeo fueron descubiertas por los sajones. Es una estación de paso muy atractiva para cualquier talento que quiera llegar a uno de los grandes.

Son sin lugar a dudas los favoritos de la final. Tras un comienzo de temporada convulso con la destitución de Jesse Marsch, con Domenico Tedesco han cogido velocidad de crucero en la segunda mitad de temporada, gracias en parte al francés Christopher Nkunku.

Enfrente estará el SC Freiburg, seguramente el equipo con el que va cualquier aficionado neutral que no apoye al Leipzig. Si existe realmente el concepto de ‘fútbol moderno’, este club está en las antípodas.

Liderados desde 2011 por su entrenador, Christian Streich, son un equipo modesto que sale del corazón de la Selva Negra, en la frontera con Suiza. No tienen un gran presupuesto ni grandes nombres. Su mayor valor, aparte del entrenador, es probablemente su cantera, de la que ha salido casi la mitad de su plantilla actual. Entre ellos, dos internacionales con Alemania: Nico Schlotterbeck y Christian Günter. Ah, y para el futuro, apunten los nombres de Kevin Schade y Noah Weißhaupt. Van a dar de qué hablar.

Así, con un juego coral y colectivo, están firmando la mejor temporada de su historia. Y es que además de esta final de Copa, se han clasificado por segunda vez para la Europa League tras acabar sextos en Bundesliga. De récord.

A ESTRENAR LA VITRINA

Ninguno de los dos ha ganado nunca un trofeo oficial. Para el Leipzig, eso sí, será la tercera final de Copa en cuatro años. Las dos anteriores, ante FC Bayern y Borussia Dortmund, las perdió con contundencia (3-0 y 4-1, respectivamente). Por tanto, se les presume algo más de experiencia en este tipo de partidos.

Sin embargo, si hay un tipo de equipo que se les atraganta son los que saben encerrarse bien para salir a la contra, y los de la Selva Negra eso lo saben hacer a las mil maravillas.

Así que siéntense y disfruten, porque el sábado es la gran fiesta del fútbol alemán…y no les va a defaudar.