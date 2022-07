Robert Lewandowski: «Puedo decir que di todo lo que pude por el FC Bayern München»

Antes de su arribo al FC Barcelona, Robert Lewandowski dio una entrevista final en la que habló de su paso por el FC Bayern München y del futuro del club.

Previo a subirse al vuelo hacia Miami para incorporarse al cuadro culé, el polaco hablo con el periódico SPORT BILD donde repasó su estancia en Múnich y dio su punto de vista al respecto del porvenir de los bávaros sin él.

Con 344 goles en 375 partidos, Lewandowski era la máquina goleadora del club. Ahora, con nuevas figuras y viejos conocidos, el entrenador Julian Nagelsmann podría cambiar de esquema. Algo que el delantero ve viable:

«Creo que el Bayern tiene tantos jugadores de ataque talentosos que no necesitan un 9 real. Pueden prescindir de un reemplazo similar a mí. El equipo puede jugar de forma más variable y desarrollar una nueva identidad. Creo que Julian Nagelsmann tiene muchas ideas. No necesita un delantero centro clásico. La idea de este entrenador puede ir muy bien con el FC Bayern».

El futbolista de 33 años ve a Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller, y Jamal Musiala como jugadores con «más responsabilidad para marcar goles y pueden crecer en este rol». Para ese trabajo, confía en el DT, al cual agradeció por sus palabras durante su último entrenamiento:

«Julian habló durante mi último entrenamiento sobre mi tiempo en Múnich y dijo: ‘Escribiste una historia increíble, Lewy’, y que fue un honor para él trabajar conmigo. Eso me hizo muy feliz. […] Viví en Alemania durante doce años y jugué en el FC Bayern durante ocho. Puedo decir con la conciencia tranquila y el corazón limpio: di todo lo que pude por el club. Aquí no solo he encontrado colegas, sino amigos con los que me gustaría seguir en contacto».