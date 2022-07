¿Suárez a Nacional o Suárez al Borussia Dortmund?

Mientras sus coterráneos lo piden para Nacional de Montevideo, los representantes del uruguayo Luis Suárez lo ofrecieron al Borussia Dortmund.

UN OFRECIMIENTO INESPERADO

La información que refleja el canal alemán Sky afirma que el ofrecimiento se abrió luego de la desafortunada noticia de Sébastien Haller al ser diagnosticado con un tumor testicular. El jugador de 35 años, todavía valorado en unos 8 millones de euros, está disponible para cualquier club en una transferencia gratuita después de que el Atlético de Madrid se negara a renovar su contrato esta temporada.

Aunque estuvo muy cerca de llegar a River Plate de Argentina, su arribo al cuadro Millonario se descartó por la eliminación del mismo en la CONMEBOL Libertadores. Desde ese entonces, los fanáticos de Nacional, club de donde inició su carrera, comenzaron con una movida en las redes sociales para motivar su regreso con el hashtag #SuárezANacional. Y si bien todo apuntaba a esa dirección, lo cierto es que el charrúa desea continuar su carrera y permanecer en Europa.

AUNQUE CON POCAS POSIBILIDADES DE REALIZARSE

En Dortmund, todavía no hubo palabra oficial de ninguno de los directivos, pero el tema Suárez aún no se habría tocado. Según Sport1, el futbolista de 35 años es demasiado caro en términos de salario y no lo imaginan como una solución ideal. Por supuesto, los aurinegros piensan en varios nombres. No obstante, la decisión final se tomará después de conocer el diagnóstico pendiente de Haller.

El delantero ex-Ajax, Liverpool FC, y FC Barcelona anotó 13 goles y registró tres asistencias para Los Colchoneros en la temporada pasada, además de otros 20 tantos en la campaña anterior. Con la mira puesta en llegar de la mejor manera al que podría ser su último Mundial, el BVB podría ser el escaparate para lograr ese objetivo. Eso sí, todo dependerá de que en las oficinas del Signal Iduna Park le den el visto bueno.