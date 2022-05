¡Sigue el día a día del mercado de fichajes de verano 2022 de Bundesliga!

La temporada 2021/22 ha finalizado. Y nos espera un mercado de fichajes lleno de sorpresas para este verano, con todos los clubes de Bundesliga y 2. Bundesliga reforzando sus plantillas. Varias figuras dirán adiós y otras arribarán al fútbol alemán.

Por eso, Mi Bundesliga entra en modo seguimiento minuto a minuto, con lo cual estaremos actualizándoles cada fichaje y cada rumor con cabida a concretarse. Refresca este artículo con regularidad, que el contenido no parará de fluir.

Escucha el último capítulo de la temporada de El Debate de Mi Bundesliga en nuestro canal de Spotify.

30 de mayo y el mercado de fichajes de la Bundesliga arde

– Robert Lewandowski confirmó que no seguirá en el FC Bayern München. En una conferencia de prensa de la selección polaca, cortó de raíz cualquier posibilidad de que continúe en el club bávaro. Rápidamente, Oliver Kahn salió en respuesta: «Declaraciones públicas como esa no te llevan a ninguna parte. Robert se convirtió en el mejor futbolista del mundo aquí dos veces seguidas. Creo que debería saber lo qué tiene en el Bayern. La apreciación no es una calle de un solo sentido».

💣 ROBERT LEWANDOWSKI NO QUIERE SEGUIR EN FC BAYERN MÜNCHEN 💣 pic.twitter.com/nCNSvFrB5s — Mi Bundesliga (@mibundesliga) May 30, 2022

– Además de Lewandowski, Corentin Tolisso tampoco continuará en el FC Bayern München. Después de cinco años, el francés abandonará la institución de forma gratuita. Su futuro todavía no está decidido.

– OFICIAL: BORUSSIA DORTMUND FICHA A MARCEL LOTKA. Aunque su salida del Hertha BSC estaba confirmada desde marzo, el sorprendente ascenso deportivo de Lotka llevó a que los capitalinos pensaran en darle un alto al traspaso. Pero el polaco dejó notar su deseo de jugar en el BVB y los berlineses solamente recibirán una cláusula de una futura venta del 10-15%, informa BILD.