Borussia Dortmund amenaza a Nico Schulz con sentarlo en las gradas

Borussia Dortmund comenzó a meterle presión a los jugadores que quiere vender y ahora Nico Schulz podría ser dejado de lado totalmente.

Un contrato alto que se quieren ahorrar

No cabe ninguna duda de que las decisiones en viejos mercados de fichajes tarde o temprano se pagan. Tanto cuando son buenas y entran euros, como cuando son malas y el registro arroja perdidas. Y el caso de Nico Schulz es uno de esos donde podríamos decir tranquilamente que fue una de las peores compras de la historia del club.

En el verano de 2019, la dirección deportiva pagó 25 millones de euros por él a Hoffenheim y contrajo un contrato de ocho millones de euros por año. En estos dos años su nivel fue pauperrimo y es lógico que ahora se haya agotado toda la paciencia. Es por ello que ya como medida rápida, Edin Terzic no planea con él.

Borussia Dortmund que ya le comunicó su decisión a Nico Schulz

Sebastian Kehl contó a los medios que ya se ha sentado a charlar con todos los jugadores para ubicarlos en el lugar que tendrán. Y en el caso de lateral izquierdo le comunicaron que él no solo no va a ser tenido en cuenta, sino que deberá buscarse otro club. BVB no puede darse el lujo de pagar su contrato y necesitan dinero para seguir activos en el mercado.

Ante esto, una versión indicaba que por su alto contrato, Schulz no quería salir de Dortmund. Sin embargo, según confirma Sport1, la directiva le ha dicho al nacido en Berlín que si no abandona el club el único lugar que le espera es un asiento en la grada. Sí, así de duro y sin ningún tipo de atenuante fue el comunicado.

Escucha la última edición de Mi Bundesliga de verano para enterarte todos los rumores del fútbol alemán.

Mas allá de esto, los periódicos alemanes indican que no hay mercado para él. Hasta el momento no ha llegado ninguna oferta por él y todo lo que han recibido fueron consultas inconclusas. Empero, los negriamarillos se quieren desprender de él a como de lugar. Ya ni siquiera importa si es definitiva su salida o a préstamo, según confirmó RuhrNachrichten.