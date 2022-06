FC Bayern rechaza la tercera oferta de Barcelona por Lewandowski

FC Bayern München sigue tensando la cuerda de Robert Lewandowski. El FC Barcelona envió recientemente una tercera oferta por el delantero polaco con valor de 40 millones de euros + 5 en variables pero Los Bávaros no han dudado en rechazarla. La terquedad del club muniqués quiere llevar el canje a, mínimo, 50 millones de euros asegurados.

Los Bávaros sí se sentaron a hablar esta vez

Los esfuerzos desde Barcelona para hacer posible la marcha de Robert Lewandowski de FC Bayern siguen siendo en vano. Según informa BILD, el campeón de la Bundesliga ha rechazado la tercera oferta de Los Culés por el fichaje de la estrella polaca por 40 millones de euros + 5 en variables, cifra que se aleja de lo que pide la directiva bávara: 50 millones sin contar variables. Incluso Uli Hoeness, antiguo mandamás del Bayern, afirma que «no le dejarán marchar, a no ser que encuentren un reemplazante en el proceso».

Por suerte para los españoles, con esta oferta han encontrado algo que antes parecía imposible. A diferencia de las dos últimas veces, en las que Los Bávaros ni siquiera dieron una respuesta al Barcelona, ahora sí contestaron e incluso hubo charlas informales entre los dirigentes de ambos equipos. Visto el panorama de hace unas semanas, es un buen avance.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

En Barcelona siguen buscando más dinero para ofrecer por Lewandowski

Las cantidades ofrecidas por el Barcelona poco a poco han sido desde los 32 hasta los 40 millones y llegar a lo que demanda el FC Bayern por Lewandowski va a ser un reto. Muchas posibilidades recaen en la venta de Frenkie de Jong, una salida que el Barça quiere conseguir cueste lo que cueste pero que el propio jugador no quiere. Si no encuentran una solución, se podrían abrir las puertas a otros clubes como el PSG, que también ha mostrado un ligero interés por el delantero y fácilmente podría pagar los 50 millones de euros, pero que no convence aún a Lewandowski.

El clima en Baviera no deja de enturbiarse con la situación de su estrella. Bayern está dispuesto a retener a Lewandowski como haga falta si nadie paga la cifra que piden, y el jugador no quiere seguir jugando con la elástica muniquesa. La cuerda se sigue tensando con el arranque de la pretemporada a la vuelta de la esquina, que podría marcar un nuevo capítulo en este culebrón de verano.