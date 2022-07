Robert Lewandowski podría declararse en huelga en FC Bayern München

FC Bayern München rechazó la tercera oferta de FC Barcelona por Robert Lewandowski y este podría declararse en huelga.

Otra oferta rechazada por parte de Bayern

No cabe ninguna que la novela entre los españoles y alemanes no terminará hasta el final del mercado de verano. Y esto se debe a que los bávaros han rechazado la tercera oferta que han realizado los culés por 40 millones de euros netos para el club más variables. En un principio se esperaba que esa era la cifra que pedían, pero ahora han subido las pretensiones a 50 kilos.

Ahora bien, también la prensa española ha informado que el trato no es el mejor. Por un lado, Bayern no quiere atender el teléfono de Mateu Alemany, director deportivo de Barcelona. Y por el otro, entre la directiva alemana y Pini Zahavi, agente de Lewandowski, no hay ningún tipo de negociación porque las relaciones están totalmente rotas.

Ante esto y la oferta rechazada, por el momento los blaugranas se van a tomar un tiempo y no están pensando en mandar una cuarta oferta por el polaco. Oliver Kahn y Brazzo Salihamidzic se han mostrado inconmovibles en el interés de quedarse con su superestrella y parece que se estarían quedando con la razón.

La reacción de Lewandowski podría ser la huelga

Como está planteado el escenario, la pretemporada en Säbener Strasse comienza el 12 de julio, por lo que todos esperan que el ariete se haga presente. Sin embargo, Bild informa que la reacción ante la terquedad de la directiva de Bayern es que Lewandowski se declare en huelga y no se haga presente en la fecha mencionada.

Desde un primer momento, se ha dicho que esto no podría suceder por la profesionalidad que siempre demostró el polaco. Ahora bien, él no quiere permanecer en el club y la misma fuente ha comunicado en el pasado que el trato era que si llegaba una oferta con un buen número lo iban a dejar salir. Y, el sentido común, indica que 40 millones por un jugador que cumple 34 años en agosto es una gran oferta. Sin embargo, el precio finalmente lo pone quien es dueño del jugador…