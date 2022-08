Dion Drena Beljo, a un paso de Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach está muy cerca de cerrar el traspaso del delantero Dion Drena Beljo. Los Potros confían en el joven croata para reemplazar a Breel Embolo y, a falta de llegar a un acuerdo con el NK Osijek, ya tienen el «sí» del jugador.

Beljo, un deseo expreso de Daniel Farke en el Gladbach

El mercado de traspasos de Borussia Mönchengladbach ha sido muy tranquilo en lo que a incorporaciones se refiere, con únicamente los fichajes de Ko Itakura para la zaga y de Oscar Fraulo para el centro del campo. Todos los esfuerzos se han centrado en evitar las marchas de piezas vertebrales de la plantilla como Sommer, Hofmann, Pléa o Thuram. Sin embargo, el fichaje de un atacante se consideraba necesario y Dion Drena Beljo es un deseo expreso del nuevo técnico del Gladbach, Daniel Farke.

El joven delantero, tal y como indica Sky, ha llegado ya a un acuerdo verbal con el Gladbach pero las negociaciones con su actual equipo, el NK Osijek, aún no se han resuelto. El club croata reclama entre 6 y 10 millones de euros pero el Borussia no quiere pagar muy por encima de su valor de mercado, por lo que quieren bajar la cifra de traspaso. No se descarta la posibilidad, según el mismo medio, de que llegue un tercer equipo y cierre el fichaje. En caso de que esto ocurra, Beljo acabaría en Mönchengladbach en calidad de cedido.

Un sustituto necesario de Embolo

La llegada de Beljo respondería a una de las bajas que Borussia Mönchengladbach no pudo evitar en este mercado: la de Breel Embolo. El punta suizo se marchó por 12’5 millones de euros al Mónaco y ese dinero sirvió para acometer los ya mencionados fichajes de Itakura y Fraulo, y también ayudará para firmar a su sustituto, puesto que Farke no quiere aguantar toda la temporada con las únicas opciones para la punta de ataque de Pléa y Thuram.

La pasada campaña Beljo fue una de las grandes revelaciones en la Liga Croata. Cedido en el NK Istra, registró 20 goles y 4 asistencias en 37 partidos jugados. Ahora, de vuelta en el NK Osijek, ya lleva dos dianas en tres partidos de liga. A sus 20 años ya está listo para dar el salto fuera de su país y, si no se tuerce nada, su próximo destino será la Bundesliga.