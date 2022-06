OFICIAL: FC Bayern München presenta a Sadio Mané como nuevo jugador del club

Con todo acordado desde hace días y, tras pasar por el chequeo médico, el FC Bayern München hizo oficial el fichaje de Sadio Mané.

EL FC BAYERN CIERRA LA CONTRATACIÓN DE UN «JUGADOR ESTRELLA»

Como ya era sabido, Mané ha firmado un contrato con el Rekordmeister hasta 2025 y los bávaros pagaran 32 millones de euros más bonos (hasta nueve millones de euros) al club del entrenador Jürgen Klopp por dicha transferencia.

En medio de las salidas de Erling Haaland al Manchester City y la posible de Robert Lewandowski al FC Barcelona, los directivos del FC Bayern recalcaron la llegada de Mané como la de un «jugador estrella» que elevará el nivel de la Bundesliga. Al menos, así lo dijo Herbert Hainer, presidente del FC Bayern:

«Sadio Mané es una estrella mundial que subraya el carisma del FC Bayern y aumenta el atractivo de toda la Bundesliga. Los aficionados acuden a los estadios por jugadores como éste. Es fantástico que nuestra junta directiva en torno a Oliver Kahn y Hasan Salihamidžić haya podido fichar a un jugador del calibre de Sadio Mané para el FC Bayern».

REVELACIONES SOBRE EL TRASPASO DE SADIO MANÉ

Inmediatamente después del comunicado oficial del club, se realizó una conferencia de prensa en la que se presentó al delantero y donde también se revelaron detalles desconocidos del fichaje. Por ejemplo, Hasan Salihamidzic confirmó que la idea de llevarse al futbolista de 30 años llegó en una reunión en su jardín con Oliver Kahn, director general, y miembros de la agencia de consultoría de Mané. Pero el tópico de esa reunión era Serge Gnabry:

“Estábamos hablando de Serge Gnabry y surgió el nombre de Sadio y yo estaba como, ‘Ups’. Más tarde lo llevé a [Kahn a] la puerta y le pregunté si había alguna posibilidad».

La idea resultó a la perfección, ya que Mané confirmó en muchas ocasiones que tenía «otras ofertas» de varios clubes, pero él solo pensaba ir a Múnich desde un principio. Un pensamiento que maduró aún más cuando llegó a la ciudad:

«Llevo aquí dos días y ya estoy enamorado de la ciudad. Tengo muchas ganas de vivir aquí».

Por su parte, Kahn quedó impresionado por «lo rápido que Sadio tomó su decisión. Eso fue extraordinario». Dicha rapidez le vino bien al FC Bayern, ya que Mané estará a disposición del técnico Julian Nagelsmann desde el primer día de pretemporada. Eso sí, aún sin dorsal preparado, aunque como «Todavía no hemos hablado de eso. No me importa».