Kevin-Prince Boateng renueva por una temporada más con el Hertha BSC

Kevin-Prince Boateng volverá a vestir la camiseta del Hertha BSC durante la próxima temporada, luego de su renovación de contrato.

Boateng se unió al equipo juvenil del Hertha a los siete años, dejó Berlín por el Tottenham a los 20 y comenzó una carrera mundial que lo llevó a Milán, Barcelona y Florencia, entre otros lugares.

En 2018, regresó a Alemania y ganó la DFB Pokal con Eintracht Frankfurt junto al entrenador Fredi Bobic. Simplemente, era cuestión de tiempo a que volviera a su ciudad natal y eso ocurrió durante el verano pasado, justamente de la mano del otrora DT de Las Águilas, ahora gerente deportivo del club capitalino.

Debido a diversas lesiones, el centrocampista no pudo completar los 90 minutos durante sus 18 partidos ligueros. Pero fue una parte importante del equipo, sobre todo fuera de la cancha y en el vestuario, como la mano derecha del ex entrenador Felix Magath. Aunque su mejor contribución fue en los encuentros de permanencia contra el Hamburger SV, donde jugó un papel clave para que su club se mantenga en la Bundesliga.

Con todo esto, la directiva berlinesa no dudo en renovarle por un año más, algo que el propio jugador de 35 años aceptó con gusto:

«Siempre he dicho la importancia especial que tiene este club para mí, y lo he demostrado dentro y fuera del campo. Me siento bien, tengo ganas y quiero seguir jugando con los chicos».