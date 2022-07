Semana de definiciones para Robert Lewandowski y el FC Bayern München

Comienza la pretemporada del FC Bayern München y todavía no hay solución al futuro de Robert Lewandowski. ¿Qué puede pasar esta semana?

EN FC BAYERN ESPERAN QUE LEWANDOWSKI ENTRENE CON EL CLUB, PERO…

Con las cuentas claras, pero nada definido. Así podría resumirse lo que fueron las últimas semanas con la novela del polaco y el club bávaro. Sin embargo, con el inicio de la pretemporada y la campaña 2022/23 a la vuelta de la esquina, el tiempo apremia para ambas partes a llegar a una resolución al tema.

Dado que el FC Bayern y el FC Barcelona aún no han llegado a un acuerdo sobre la transferencia, los directivos esperan que el jugador de 33 años no cumpla con su ultimátum de huelga y comience los entrenamientos con el resto del equipo, situación que según Sky Alemania ocurrirá; aunque, puertas adentro, los jefes no están del todo de acuerdo en que si debe quedarse o si deben dejarlo en libertad si reciben una transferencia adecuada.

SI HAY FICHAJE, DEBE RESOLVERSE ANTES DEL FINAL DE ESTA SEMANA

Con eso en mente, y algo más, el Rekordmeister quiere que esto se solucione cuanto antes. Según información de Abendzeitung München, se deberá tomar una decisión antes de la presentación del equipo al público (que ocurrirá el próximo sábado 16 de julio) y del posterior viaje a Estados Unidos (lunes 18).

El conjunto muniqués espera ahora la próxima oferta del Barça por el futbolista. Los catalanes siguen sin poder alcanzar las expectativas del club, que exigen entre 50 y 55 millones de euros para dejarlo ir.