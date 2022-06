Santiago Ascacibar piensa dejar el Hertha BSC, ¿vuelve al fútbol argentino?

Santiago Ascacibar ha admitido que está buscando un cambio de aires, aunque no tiene un destino elegido. El fútbol de su país podría ser uno de ellos.

Tras el final de la presente temporada de la Bundesliga, Ascacibar volvió a la Argentina para estar con su familia en la ciudad de La Plata. Estuvo presente en el estadio de Estudiantes de La Plata, su antiguo club, donde fue bien recibido por la hinchada del León.

Con el viaje presente y un mercado de transferencias recién abierto, el mediocampista comienza a reflexionar en la próxima temporada. Luego de lograr la permanencia con el Hertha BSC en la máxima categoría alemana, no le cerró las puertas a un posible adiós. Así se lo dijo al canal TyC Sports:

«Ahora estoy viendo y analizando el futuro, no sé cómo va a seguir. Dependiendo de las propuestas que vengan es lo que uno termina eligiendo. No sé si quiero volver [a la Argentina] o seguir en Europa. Estoy a la expectativa. […] Tengo muchísimas ganas de un cambio de aire. No sé dónde, pero de cambiar seguro, seguro (sic)».

Si bien no hay una proposición en concreto, el futbolista de 25 años fue consultado desde el medio respecto a un viejo interés de Boca Juniors. Con una pequeña anécdota familiar, Ascacibar reveló que su hermano lo empuja a jugar en el club xeneize, priorizando además la visibilidad que le daría jugar para ese equipo en su país:

«Mi hermano me vuelve loco. El más grande es fanático de Boca, entonces lo tengo todos los días que me dice: ‘Dale, vení. Vení a ganar algo’. Me hace el trabajo fino. […] La visibilidad que te da Boca no te lo dan muchos equipos de Alemania ni de Europa. Es como me dice mi hermano. ‘No ve nadie la Bundesliga, venite acá’, me dice, ja».