Liverpool necesita vender a Sadio Mané para fichar a Darwin Núñez

FC Bayern München y Liverpool siguen tirando de la soga para en la negociación por el fichaje de Sadio Mané. Mientras Los Bávaros no querían pagar inicialmente más de 30 millones de euros, los ingleses no quieren bajar de los 50 millones. Y esto es porque el conjunto de Jürgen Klopp quiere atar con ese dinero a su sustituto, Darwin Núñez.

Sin fondos para Núñez, no hay negocio

Lo que parecía un negocio más que factible para el FC Bayern por la voluntad conocida de Sadio Mané de abandonar Liverpool se está convirtiendo en una carrera de fondo. Aunque el jugador quiere ir a Múnich, Los Reds dejaron claro desde el primero momento que no lo iban a poner fácil hasta que llegase una oferta que les complaciera económicamente. Según informa Liverpool Echo, medio especializado en la actualidad del club de Merseyside, Los Bávaros ya han enviado dos ofertas y ninguna ha sido aceptada.

Los dirigidos por Jürgen Klopp no quieren bajar del carro de los 50 millones de euros, 20 millones más de lo que se esperaba en Baviera desde un principio. Aunque creía el FC Bayern que se iba a poder llegar a un punto intermedio, la negativa continuada del Liverpool lo ha hecho imposible. Todo se debe a que el Liverpool ya tiene al sustituto de Mané en mente, Darwin Núñez, y desde The Telegraph afirman que quieren cubrir el fichaje del delantero uruguayo con el dinero que el senegalés deje con su venta.

Mané sigue siendo el fichaje prioritario de FC Bayern

Aún con todas las piedras que se está encontrando por el camino, FC Bayern München sigue firme en su empeño por fichar a Sadio Mané. Salga o no salga Robert Lewandowski del club, el extremo es la prioridad absoluta en el mercado para mejorar el frente de ataque, y es que de momento no ha salido a la luz ninguna opción alternativa de fichaje. En Alemania dan por hecho que los muniqueses no van a avanzar en las negociaciones por otros refuerzos para la ofensiva hasta que llegue Mané, por lo que tendrán que desatascar la situación de alguna forma.

En las próximas semanas tendrá que ceder alguna de las dos partes. O Bayern pagará más, o Liverpool terminará aceptando menos. Lo que queda claro es que habrá un efecto en cadena en el mercado si en Múnich consiguen a su fichaje deseado.