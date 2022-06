Marco Reus corre peligro de no llegar al próximo Mundial. Una nueva lesión en este parón de selecciones pone en duda su convocatoria para con Alemania para viajar a Qatar, una vez más, ante la incertidumbre sobre la fecha de recuperación y el nivel que pueda mostrar tras su regreso.

El fantasma de las lesiones vuelve a las andadas

Tras dos temporadas en las que ha podido disputar sin complicaciones la mayoría de partidos del calendario con Borussia Dortmund, Marco Reus se ha reencontrado durante este parón de selecciones con unas viejas conocidas: las lesiones. Después el encuentro de Nations League ante Inglaterra que no disputó por una infección menor, el atacante sufrió una rotura de fibras musculares en una sesión de entrenamiento que le ha obligado a abandonar la convocatoria de la Selección Alemana mucho antes de lo previsto.

Con 33 años recién cumplidos, esta lesión llega en un mal momento y puede comprometer su convocatoria para el Mundial de Qatar. Por un lado, aunque pueda recuperarse pronto, las recaídas le han perseguido durante toda la carrera y, con un calendario que será la próxima temporada más exigente que nunca, el riesgo es muy alto. Y por el otro lado, si esto sucede, el margen de tiempo para volver a su mejor nivel y ser convocado es muy corto. Hansi Flick no ha tenido piedad para no convocar a otros jugadores veteranos como Mats Hummels por «falta de nivel» y Reus no será una excepción.

¿Acabará la carrera de Marco Reus sin llegar a disputar un Mundial?

Ya en el tramo final de su carrera, este Mundial de Qatar es la última oportunidad para Reus de disputar una gran competición de selecciones con Alemania. Las lesiones le impidieron disputar tanto las Eurocopas de 2016 y 2020 como las dos últimas Copas del Mundo. Los últimos logros de la Selección Alemana, el Mundial de Brasil de 2014 y la Copa Confederaciones de 2017, los tuvo que vivir desde casa. Únicamente pudo disputar la EURO 2012, siendo este el primer torneo antes de empezar a pasar por los quirófanos.

Para entender cómo las lesiones han lastrado su carrera con Alemania, hay un dato aún más impactante. Desde su debut en octubre de 2011, sólo ha podido aparecer en 48 de los 138 encuentros que la Mannschaft ha disputado. Algo inimaginable si tenemos en cuenta lo importante que ha sido y sigue siendo la figura de Marco Reus para el fútbol alemán.

Qatar puede ser el punto y final para la historia del capitán de Borussia Dortmund con la Selección Alemana, si es que se recupera y recupera su nivel para ser convocado. Por absurdo que parezca, Marco Reus podría colgar las botas sin haber disputado ningún mundial en su carrera.