Liverpool tras los pasos de Florian Neuhaus

Florian Neuhaus, mediocampista de Borussia Mönchengladbach, llamó la atención en Liverpool y según los últimos rumores todo está más avanzado de lo que se cree.

Klopp sigue mirando a la Bundesliga

Como ya se sabe, Jürgen no ha dejado de mirar la Bundesliga ni por un momento. El fichaje de Matip en su momento fue una de los tantos ejemplos de ello y parece que ahora quiere reforzarse nuevamente con la liga que lo vio nacer.

Esto se debe a que, tras el anuncio de salida de Georginio Wijnaldum, todos los cañones Reds apuntan a Florian Neuhaus. Y como si ello no fuera poco, los medios de comunicación alemanes informaron que no hubo una oferta formal, sin embargo, existieron conversaciones. La tarifa sería de unos 40 millones de euros, cifra que no sería un problema para Liverpool.

Neuhaus el jefe del mediocampo que quiere Liverpool

La llegada de Marco Rose a Borussia Mönchengladbach no solo representó una mejora en los resultados deportivos sino también para sus jugadores. El caso más paradigmático fue el del joven Neuhaus que no era una gran opción en el pasado, pero que tomo la posta y formó la dupla de la sala de máquinas junto a Christoph Kramer.

Su visión de juego y magníficos sus quites llevaron al mediocentro a ser convocado por Joachim Löw para la Selección Alemana. Y como era de esperarse, estar en la carpeta de todos los grandes de Europa. En su momento, también se habló de FC Bayern München, empero, Herbert Hainer ya desestimó cualquier traspaso con un alto valor de transferencia. ¿Jugará en Anfield? Ya lo veremos.