Tottenham Hotspur a la carga por Marcus Thuram

Debido a una posible salida de Harry Kane del club, el Tottenham Hotspur busca a Marcus Thuram, del Borussia Mönchengladbach, como su reemplazo.

DOS TEMPORADAS COMO TRAMPOLÍN A EUROPA

Después de la Euro 2020, Thuram podría no regresar a Alemania. A pesar de no haber tenido una temporada con el mismo impacto que la 2019/20, el francés cosechó buenos números con Los Potros: 40 partidos en todas las competencias, 11 goles y 12 asistencias. Si bien dichas estadísticas no aumentaron su valor de mercado, el extremo está presente en la lista de interés de algunos de los mejores clubes de Europa.

Y uno de ellos parece que hará el intento de llevárselo. Según RMC Sport, Tottenham Hotspur lidera la carrera para asegurar el fichaje de Marcus Thuram, en un intento de obtenerlo como el sucesor de Harry Kane, que podría estar próximo a salir del club londinense.

EL AGENTE DE THURAM HABLA CON AMBOS CLUBES

El medio informa que tanto el Tottenham como el Gladbach tienen conversaciones concretas con el representante del jugador, Mino Raiola. Por el lado de Los Potros, esto es así, ya que la semana pasada, el técnico Max Eberl reveló en exclusiva al periódico BILD que su cláusula de salida de 30 millones de euros expiró a finales de mayo:

“A partir de ahora, ya no hay ningún jugador con nosotros que tenga una cláusula de salida”.

Eso significa que el Borussia negociará libremente cualquier posible transferencia que llegue por Thuram. Y que deberán superar los 40 millones de precio fijado, como mínimo, para quedarse con él; una cifra que podría convertir al francés en la venta más cara de la historia del club. Si la Eurocopa termina siendo el escenario ideal para el jugador de 23 años explote con su selección, dicha cantidad podría subir aún más.