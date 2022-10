Un tropiezo inesperado del líder en casa del colista, un Dortmund que por fin consigue una victoria con tranquilidad, una goleada inesperada del Mainz y un Schalke que se hunde en la clasificación. Te contamos lo más destacado de la Jornada 11 de la Bundesliga.

Union tropieza en casa del colista y FC Bayern tiene el liderato de Bundesliga a tiro

No es lo mismo la presión de tener a FC Bayern München queriendo arrebatarte el liderato que la de ningún otro equipo, y Union Berlín lo ha podido comprobar. El conjunto de Urs Fischer tenía una visita asequible a casa de VfL Bochum, colista de la Bundesliga al inicio de la jornada, y apuntaban a mantener la ventaja de 4 puntos con su perseguidor más próximo. Pero nada salió bien, cayendo derrotados por 2:1. El club del Ruhr cuajó un buen primer tiempo y encontró el primer tanto justo antes del descanso por mediación de Philipp Hofmann. Y después de que Milos Pantovic fallara un penal que pudo suponer la igualada, Gerrit Holtmann liquidó el encuentro. El mismo Pantovic pudo acortar distancias en el descuento, pero fue demasiado tarde.

Esos tropiezos son los típicos que el FC Bayern no perdona y esta vez no hubo excepción. Los Bávaros consiguieron un sólido triunfo a domicilio por 0:2 sobre TSG Hoffenheim. Musiala y Choupo-Moting, que sigue rindiendo a un gran nivel, pusieron los goles en el primer tiempo para permitir a su equipo relajarse y pensar en la cita de Champions League en el Camp Nou, donde podrían enviar al FC Barcelona y a Robert Lewandowski de vuelta a la Europa League. Viajarán a España contentos sabiendo que, si el Union vuelve a tropezar, el primer puesto de liga puede ser suyo. Y justo por detrás de ellos, unos Freiburg y Eintracht Frankfurt que no pincharon se mantienen al acecho.

Borussia Dortmund por fin tiene un día tranquilo en la oficina

Después de un Klassiker con agonía y éxtasis, un tropiezo en casa de Union Berlin y una 2ª ronda de Pokal donde le tuvieron que dar las gracias a Kobel, Borussia Dortmund tuvo por fin un encuentro sin sobresaltos. Las Abejas le endosaron un 5:0 a VfB Stuttgart, que sigue aún sin firmar a su nuevo entrenador.

En menos de 15 minutos, Bellingham y Süle ya habían puesto los dos primeros goles y Gio Reyna, reencontrándose consigo mismo tras un calvario de lesiones, liquidó el partido justo antes del descanso. El segundo tiempo fue un trámite en el que Bellingham completó su doblete y Moukoko, que partió como titular dejando a Modeste en el banquillo, completó la manita. La única preocupación fue la sustitución de Schlotterbeck por molestias, pero no hay riesgo de una lesión seria. A veces, la tranquilidad en Dortmund es noticia.

Mainz golea y vuela hacia Europa mientras Schalke se hunde

La manita de Borussia Dortmund a Stuttgart no es la única que vimos esta jornada, y es que Mainz 05 también aplastó a 1.FC Köln con un 5:0 y con un ex-jugador de Los Carnavaleros, Luca Kilian, como protagonista. El actual central del Köln cometió el primer penalti del partido, transformado por Ingvartsen, y antes de la media hora de juego dejó vía libre al Mainz tras salir expulsado. El equipo de Bo Svensson vio la sangre de Las Cabras y no dudó dos veces. Kohr, Stach, Aarón Martín con un gran gol de falta y Onisiwo se sumaron a una fiesta anotadora que pocas veces suele verse en el MEWA Arena y que les coloca en puestos europeos, a tan sólo dos puntos del Top 4.

La contraparte es Schalke 04. Después del despido de Frank Kramer, Los Mineros necesitaban salir con los tres puntos de su duelo directo contra Hertha Berlin, pero el club capitalino alargó su agonía con un 2:1 en el Olympiastadion. Schwolow, cedido precisamente del Hertha al Schalke, fue el principal señalado por el error que llevó al primer tanto de los locales, obra de Lucas Tousart. Y aunque al final parecía que el club de Gelsenkirchen podía sacar un punto gracias al gol de Mollet en el 85′, rápidamente apareció Wilfried Kanga para aprovechar un fallo de toda la defensa y sentenciar. Con la victoria del Bochum, ahora el Schalke es el colista de la Bundesliga. Uno de los históricos del fútbol alemán se vuelve a ver dentro de la espiral que ya les condenó al descenso hace dos temporadas.