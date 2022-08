Lo más destacado de la Jornada 3 de la Bundesliga

Una remontada agónica en el Signal Iduna Park -pero no de Borussia Dortmund-, un FC Bayern que no esconde la aplanadora y unos nuevos correctivos para Leipzig y Leverkusen. Te contamos lo más destacado de esta Jornada 3 de la Bundesliga.

Werder Bremen consiguió una increíble remontada en Dortmund en el descuento

El primer pinchazo de Borussia Dortmund en esta temporada llegó de la forma más inesperada posible. Después de una victoria sin mucho brillo en casa de SC Freiburg, Las Abejas iban a conseguir otros tres puntos sin el mejor de sus partidos frente al Werder Bremen, gracias a dos disparos lejanos de Brandt y Guerreiro. Un triunfo silencioso, o al menos eso parecía hasta que sucedió algo verdaderamente inédito.

Corría el minuto 89 de partido con 2-0 favorable para Las Abejas. Nadie en toda la historia de la Bundesliga había conseguido ganar un encuentro tras llegar a esas instancias de partido perdiendo por ese el marcador, pero el Bremen lo hizo. En cuestión de cinco minutos, el conjunto de Ole Werner lo remontó con goles de Buchanan, Schmidt y Burke, aprovechándose de una defensa negriamarilla que desconectó creyendo que había hecho los deberes. Los fantasmas de últimas temporadas ya empiezan a merodear en Westfalia.

El FC Bayern no suelta la aplanadora en Bundesliga

El FC Bayern München de Julian Nagelsmann ha arrancado la temporada en un nivel donde ya no entiende de bajas. Pese a no contar con Musiala ni Davies, Los Bávaros le hicieron pagar muy caro al VfL Bochum su atrevimiento, al salir a plantear el mismo encuentro de la temporada pasada donde lograron golear al vigente campeón, con la diferencia de que esta vez el conjunto muniqués no dejó desarbolado su mediocampo y que los héroes de aquel encuentro no pudieron repetir su actuación.

La aplanadora no tuvo piedad del club del Ruhr, al que goleó por 7:0 para certificar su liderato en solitario, y con un destacado triplete de goles de Sadio Mané. Mientras el resto de equipos de la Bundesliga sigue encontrándose, el FC Bayern juega al fútbol mejor que nunca. ¿Lograrán mantener este buen momento?

Union Berlin sigue creciéndose sobre el Leipzig

Uno de los encuentros que más expectación viene generando en las últimas temporadas en la Bundesliga es el Union Berlin – RB Leipzig. Ya no lo hace únicamente por la fuerte rivalidad sobre los dos clubes, con su base en el tradicionalismo del Union y la comerciabilidad del Leipzig, sino porque sobre el césped dan encuentros más que entretenidos. Y esta vez, como las últimas tres, se llevó el gato al agua el club de Köpenick. Con goles de Siebatcheu y Becker al contraataque, el equipo dirigido por Urs Fischer se llevó los tres puntos y les demostró a Los Toros Rojos que el Alten Försterei sigue siendo un fortín. Mientras tanto, Tedesco sigue buscando la fórmula para hacer despegar a su equipo, habiendo sumado sólo dos puntos en estas tres primeras fechas.

El Leverkusen se lleva un nuevo correctivo en Bundesliga… y en casa

Un equipo que prometía mucho esta temporada era el Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane, pero en cuestión de semanas estamos presenciando cómo todo lo conseguido la pasada campaña se está desmoronando. A las derrotas de las dos primeras jornadas ante Dortmund y Augsburg, y la eliminación en primera ronda de DFB Pokal, se le ha sumado esta fecha una goleada propinada por el TSG Hoffenheim. Con una clase de efectividad de Los Pueblerinos y otro desastre defensivo de Las Aspirinas, el Leverkusen sigue hundiéndose en su pozo y ya certifica el peor arranque de temporada de toda su historia. ¿Logrará darle la vuelta Seoane?