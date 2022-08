El primer tropiezo de la temporada de FC Bayern München, una exhibición de Yann Sommer, el despertar de Modeste en Dortmund y unos representantes en Champions que por fin arrancan su temporada. Te contamos lo más destacado de la Jornada 4 de la Bundesliga

Un Sommer intratable hace tropezar al Bayern y convierte al Union en colíder de la Bundesliga

Después de tres jornadas donde parecía que nadie podía parar a FC Bayern München, Los Bávaros se han encontrado su primer tropiezo de la temporada por culpa de la infectividad y de un Yann Sommer que hizo lo posible y hasta lo imposible para ganar un punto valioso para Borussia Mönchengladbach. En su primera llegada del encuentro, al borde del descanso, Thuram dio la ventaja a unos Potros que salieron a aguantar el asedio y lo hicieron con coraje.

El Bayern tuvo demasiadas ocasiones, no sólo para remontar el partido sino también para golear como en pasadas fechas, pero entre un Sommer intratable y la falta de puntería se quedaron sin los tres puntos. Sané en el tramo final del encuentro rescató un un punto que, viendo cómo se desarrolló el partido, sabe a poco. Además, el empate hace que el Bayern ya no lidere en solitario, y es que un sorprendente Union Berlin goleó al Schalke y le acompaña en la cima de la clasificación.

Modeste aparece y Dortmund gana por la mínima en Berlín

El descalabro de la última jornada ante Werder Bremen le dio una lección a Borussia Dortmund que le sirvió para mejorar en su visita a Hertha Berlin, aunque no estuvieron exentos de nervios para llevarse este fin de semana la victoria. Las Abejas, al igual que el FC Bayern, generaron ocasiones de sobra para ganar con comodidad pero no fueron capaces de aprovecharlas. De no ser por un Anthony Modeste que estrenó su cuenta goleadora con el BVB, todo se habría puesto aún más complicado.

El Hertha intimidó con poco y puso en varios aprietos al conjunto dirigido por Edin Terzic, pero con Kobel de nuevo muy seguro bajo palos lograron minimizar los daños. Ahora, a pensar en el Hoffenhein.

Frankfurt, Leverkusen y Leipzig por fin despiertan

Los otros tres representantes de la Bundesliga en Champions League han conseguido en esta cuarta la victoria que tanto les había costado obtener en el arranque liguero. Eintracht Frankfurt consiguió este domingo sus tres primeros puntos en un partido loco frente a Werder Bremen que se saldó con un 2:4 para Las Águilas, con las notas positivas de un Götze que anotó su primer gol con su nuevo club y un Sow imperial en el mediocampo.

En clave RB Leipzig, un doblete de Nkunku comandó el triunfo por 2:0 sobre un Wolfsburg que por momentos peleó y por otros se inmoló. Y finalmente, Bayer 04 Leverkusen se olvidó de la goleada sufrida la última jornada con un solvente 0:3 en casa de Mainz 05, con doblete de Frimpong y un Exe Palacios que también encontró el fondo de la red. Un poco de respiro tras las numerosas dudas de las pasadas semanas.