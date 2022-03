Los árbitros de la Bundesliga se defienden ante tantas críticas

Los árbitros de la Bundesliga tomaron una decisión y no soportarán más críticas de manera exacerbada.

Los árbitros de la Bundesliga y una medida ¿suficiente?

A esta altura de las circunstancias ya está más que sabido que el público de Twitter es un tanto extremista. Es decir, o puede ser muy cariñoso o puede haber exceso de «hate», como se dice en la red social. Y sin dudas, que los que reciben más críticas que cualquiera en la Bundesliga son los árbitros.

En las últimas semanas, la falta de respeto ha predominado totalmente en el Twitter de los jueces y han tomado la decisión de desactivar los comentarios. En un comunicado desde su propia red social, hablaron todos en conjunto y declararon lo siguiente:

«Como se anunció repetidamente, lamentablemente desactivaremos inicialmente la función de comentarios en este canal hasta el final de la temporada. ¡Gracias por su comprensión!»

Un hecho que marco un antes y un después

La victoria de FC Bayern München en el pasado Der Klassiker le jugó una mala pasada a Felix Zwayer. En un partido donde no cobró un penal muy claro a favor de Borussia Dortmund y otro, merecido, al club bávaro, sufrió todo tipo de acusaciones.

Tras esto, el arbitro en cuestión no volvió a dirigir en la Bundesliga hasta hace unas semanas. Y esto no fue una decisión de la DFB, sino que Zwayer había tomado la decisión de tomarse un tiempo del campo de juego porque había sufrido amenazas de muerte y no podía seguir soportando tal situación.

Teniendo en cuenta este hecho y la violencia desde los comentarios, es hora de que llegué la hora de calma porque así no se puede seguir viviendo. Tenemos que frenar esta locura.