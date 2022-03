¿Luka Jovic a Borussia Dortmund?

El poco tiempo de juego que tiene Luka Jovic en el Real Madrid, ¿Borussia Dortmund está interesado en sus servicios?

Un ausente en el club merengue

No cabe ninguna duda que la decisión de Jovic al fichar por Real Madrid fue un grave error. Ya en su primera incursión no fue tenido muy en cuenta por Zidane, y tras el préstamo en Frankfurt, el panorama tampoco cambio con Ancelotti. No juega un minuto desde que jugó un cuarto de hora ante el Villarreal el 12 de febrero. Y como si ello no fuera poco, Los recurrentes problemas de lesiones de Karim Benzema tampoco han provocado que su nombre entre en la discusión.

Más allá de esto, los entrenadores tienen algo de razón al no contar con él. El serbio vistiendo de merengue nunca pudo tener el mismo nivel que en sus épocas de gloria con la camiseta de Eintracht Frankfurt. Desde que llegó a Madrid, anotó solo tres goles en 49 apariciones durante los tres años. En otras palabras, un paso muy decepcionante.

¿Jovic podría retornar a la Bundesliga para vestir los colores de Borussia Dortmund?

En las últimas horas, Marca ha informado que los españoles ya han puesto la ficha del delantero en el próximo mercado de verano. Ya el objetivo es tratar de recuperar una parte de los 60 millones que han puesto por sus servicios hace tres temporadas. Su valor sería de unos 20 millones de euros. Cifra más que seductora para más de un equipo.

El mismo medio indica que tras las negociaciones truncas por los servicios de Karim Adeyemi, Borussia Dortmund lo tendría en la lista como posible reemplazante de Haaland si es que este termina emigrando. Sin embargo, también han estado atentos a la situación el Everton y el Arsenal de la Premier League, como también, el AC Milan de la Serie A.

Viví lo mejor del fútbol alemán en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Todavía no hay conversaciones formales con ningún club, pero lo que si está claro es que Jovic está más fuera que adentro de Real Madrid.