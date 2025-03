Lothar Matthäus cree que Bayern será campeón de la Champions

Como capitán de la selección alemana, Lothar Matthäus ganó la Copa Mundial de la FIFA de 1990; es el único jugador alemán en ganar el Balón de Oro y fue nombrado el primer Jugador Mundial del Año de la FIFA en 1991. Matthäus participó en cinco Copas Mundiales de la FIFA y en varias competiciones europeas, con un título en la Eurocopa de la UEFA de 1980. Lothar, por supuesto, también es una leyenda de la Bundesliga, particularmente del Bayern Múnich, equipo con el que ganó cuatro títulos del fútbol alemán en ocho años (1992-2000) con el gigante bávaro.

Si hay alguien con la autoridad de hablar del Bayern, ese es Lothar Matthäus, quien evaluó la temporada del Múnich hasta ahora.

“Esa derrota en la Copa contra el Leverkusen hace cinco o seis meses en Múnich, en el Allianz Arena, claramente los perjudicó, incluso cuando tenían el partido completamente controlado con un jugador menos”, dijo Matthäus esta semana, en una entrevista con periodistas alemanes.

“Pero aparte de eso, creo que el Bayern puede estar satisfecho; va camino de su gran objetivo: estar en la final de la Champions League en Múnich el 31 de mayo, que volvería a ser en casa. Y eso, por supuesto, es un incentivo adicional. En la Bundesliga, una ventaja de 8 puntos sobre el Leverkusen también sienta bien, y creo que esta temporada demuestra una vez más que el número uno en Alemania es el FC Bayern”.

Matthäus inició su carrera en el fútbol profesional en la Seria A italiana con el Inter de Milán, con el que ganó un “scudetto”. Ahora el Inter es rival del Bayern en los cuartos de final de la Champions (a partir del 8 de abril), en un duelo muy especial para esta leyenda alemana.

“Sí, por supuesto. Tengo muchas ganas de que llegue este partido. Ambos equipos son primeros en sus ligas —en Milán, un punto por delante del Nápoles en la liga italiana— y, en los últimos años, ha sido, de hecho, el equipo más estable de Italia”, dijo Lothar.

“Desde esta perspectiva, creo que el Bayern necesita un equipo homogéneo: un equipo compuesto, experimentado y disciplinado, con jugadores que puedan decidir los partidos. Pienso en (Marcus) Thuram, que está brillando en el Inter de Milán. Pienso en (Lautaro) Martínez, así como en (Hakan) Çalhanoğlu y (Henrikh) Mkhitaryan, a quienes conocemos de la Bundesliga; son jugadores experimentados, no necesariamente los grandes nombres como (Jamal) Musiala o (Harry) Kane, pero trabajan bien”.

“Y (Filippo) Inzaghi está haciendo un trabajo excelente en el Inter de Milán; por eso lleva, creo, cuatro años como entrenador, lo cual es mucho tiempo para un entrenador del Inter de Milán. Como dije, han crecido juntos. Saben que tienen que trabajar duro para lograrlo y, al igual que el FC Bayern Múnich, lo darán todo para avanzar en esta competición”.

Entonces, ¿puede el Bayern ganar la Champions League este año?

“Sí, lo han visto en los dos últimos partidos contra el Leverkusen. Diría que estuvieron un poco inestables en algunos de los encuentros anteriores, incluso en la Champions League. Pero el rendimiento actual del equipo, no sólo en términos de resultados, sino también con su actitud, disciplina y calidad individual, indica que hay mucho en juego, incluido el título de la Champions League”, dijo el ahora analista experto en fútbol alemán e internacional.

“En primer lugar, el anhelo de éxito siempre está presente en el FC Bayern, y por supuesto es algo especial saber que la final de la Champions League se juega en su estadio, concretamente en el Allianz Arena. Todavía tienen mucho que redimir después de aquella derrota de hace 12 años; creo que fue contra el Chelsea; fue hace 13 años. Son momentos que no se olvidan, pero que se pueden corregir. Y creo que quienes prestan atención al pasado (y no hablo de los jóvenes jugadores que no eran profesionales en aquel entonces y que quizás ni siquiera sabían qué era el FC Bayern Múnich) ahora conocen el club y entienden cómo funciona. El Bayern siempre aspira a lo mejor, y creo sinceramente que es un incentivo especial para ellos, no sólo para los jugadores, sino también para la afición, poder al menos disputar esa final en casa y lograr un resultado diferente al de hace 13 años”, comentó.

Matthäus también se dio tiempo para hablar del Bayer Leverkusen y considera que el equipo del técnico español Xabi Alonso seguirá siendo competitivo a nivel internacional.

“Sí, después de los dos últimos partidos (de Champions) uno podría tener algunas dudas, pero esa no era la verdadera cara del Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen debe jugar con agresividad; debe tomar la iniciativa. Necesita jugar como lo hizo contra el FC Bayern Múnich en la Bundesliga, y sentí que algo faltaba en el plan de Xabi Alonso, tanto en el primer partido en Múnich como cuando tenían que ganar por varios goles”, dijo Lothar.

“En cambio, dejaron jugar al Bayern. Básicamente, se replegaron en su propio campo, a diferencia del partido de la Bundesliga de hace cinco semanas. En aquel entonces, atacaron. En aquel entonces, presionaron al Bayern y no permitieron que el Bayern entrara en el partido”.

Por cierto, la última vez que hubo un duelo entre alemanes en la Champions, el Bayern Múnich ganó el título. Fue en 2013, cuando le ganó la final al Borussia Dortmund.