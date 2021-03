Lothar Matthäus, la historia detrás del gran crack de Alemania

El pasado 21 de marzo cumplió 60 años, pero sigue más vigente que nunca. Hablamos de Lothar Matthäus, el crack de Alemania, quien ha ofrecido a Kicker una visión personal de seis décadas llenas de éxitos y contrastes.

El héroe de Herzogenaurach

Para Lothar todo comenzó y terminó en el 1.FC Herzogenaurach. Fue el pequeño club de Baviera el que le vio dar sus primeros pasos en el fútbol a los nueve años y con el que disputó su último partido como profesional a los 57.

Su único juguete era el fútbol, ese que jugaba en la calle con otros chicos luego de hacer sus deberes. Si estos no llegaban practicaba solo, pero nunca se detenía, aun cuando algunos reclutadores le decían que era demasiado pequeño para jugar.

Fue esa dedicación lo que le llevaría a firmar a sus 18 años con el Borussia Mönchengladbach.

Jupp Heynckes y el Gladbach

En 1979, con el sueño de jugar un partido de la Bundesliga, Matthäus se une a un Gladbach que venía de ganar su segunda Copa de la UEFA y que a partir de esa temporada tendría como entrenador a Jupp Heynckes. Fue este quien le aconsejó firmar el contrato con Los Potros y quien lo convirtió en mediocampista defensivo.

“Con Jupp, tenía un entrenador joven en un club que tenía que depender de jugadores jóvenes. Confió mucho en mí y puso en el banquillo a jugadores de renombre como Schäfer, Wohlers o Danner. Jupp me animó, pero también me pateó el trasero. Siempre estuvo a mi lado. Incluso cuando estaba haciendo tonterías cuando era adolescente y no tenía la disciplina necesaria”,

Bayern, Inter y oportunidades perdidas

En 1984 se une a FC Bayern München donde consigue su primer título nacional en su primera temporada. Lothar quería ganar títulos y sabía que la única forma de lograrlo era uniéndose al equipo bávaro. Tuvo razón, pues ganó tres Bundesliga consecutivas y ese mismo año fue convocado a la selección nacional.

En 1988 se fue a Italia para jugar con el Inter de Milán. Para Matthäus era emocionante jugar en la que era la mejor liga del mundo en ese momento. Fue ese amor de los italianos por el fútbol y su admiración por los jugadores lo que le motivó a afirmarse como uno de los mejores.

Italia también fue el país quien le entregó sus mayores glorias deportivas con Alemania, pues allí logró coronarse como campeón de la Eurocopa 1980 y a levantar como capitán la Copa del Mundo en 1990.

Lothar Matthäus junto a Diego Armando Maradona en la final del Mundial de 1990 en Italia donde la Selección Alemana se coronaría campeón finalizado el partido. Foto: Imago.

A pesar de tener éxito en ambos clubes, Lothar confiesa que todos los años tenía ofertas de los mejores clubes del mundo, entre ellos la Juventus o el Real Madrid (con los que incluso llegó a tener un acuerdo en 1991 antes de que el Inter se retractara). Sin embargo, el mediocampista reconoce que el dinero no fue el factor decisivo en ningún cambio.

Bundesliga y la selección alemana

Otro dato curioso respecto a su carrera es que no llegó a ser entrenador en la Bundesliga. Al cuestionarle sobre esto, aclaró que le hubiera gustado haberlo hecho, pero que no tenía ningún tipo de rencor porque las cosas no se dieron de la forma en que hubiera querido. Después de todo, como entrenador descubrió jugadores jóvenes y derrotó a Alemania cuando fue seleccionador nacional de Hungría.

Hablando de Alemania, Lothar Matthäus figura entre los posibles candidatos a reemplazar al actual seleccionador nacional, Joachim Löw, quien dejará su puesto este verano: