La insólita historia de la no convocatoria de Choupo-Moting

Lo lindo del fútbol es que siempre nos trae buenas historias, pero como la que le ha sucedido a Choupo Moting, delantero de FC Bayern München pocas se han visto.

¿El protagonista? El delantero del FC Bayern München, Eric Choupo-Moting, quien no recibió la convocatoria de la selección de Camerún, porque el encargado de esta, en lugar de enviar un correo al Bayern y al propio jugador para informales ¡Se la envió a sí mismo!

Escucha la última edición de Mi Bundesliga News donde te contamos lo más importante del fútbol alemán en 5 minutos.

Fue un error humano el que terminó dejando por fuera al jugador de 31 años. Y esto causó una visible molestia a su padre y agente, Camille Just Choupo-Moting:

“Es una falta de profesionalismo. La federación se puso en contacto conmigo para averiguar qué estaba pasando. Me puse en contacto con el FC Bayern y me confirmaron que no habían recibido la invitación. Aparentemente, enviaron la invitación a la dirección de correo electrónico incorrecta y no se dieron cuenta hasta el lunes”