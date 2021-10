Finalmente parecía llegar la oportunidad de que Alario pueda llevar varios partidos como titular tras la lesión de Schick, pero sus molestias musculares no lo permitirían.

Un escenario actual poco ideal para el argentino

Desde que llegó a Leverkusen, Alario nunca pudo consagrarse como titular en la plantilla. Llegó y apenas una temporada de adaptación, el club decidió hacerse con los servicios de Patrik Schick rápidamente. En su momento se especuló con una posible salida a Italia, sin embargo, decidió quedarse y, no solo eso, sino que renovó su contrato en el presente año.

La campaña pasada contó con varios minutos debido a que su contrincante checo tampoco era que hacía mucho más que él. Empero, Schick se galardonó como goleador de la Eurocopa y desde allí que su cuota goleadora no frena. En lo que va de la temporada lleva ocho goles en nueve partidos en Bundesliga.

En otras palabras, Gerardo Seoane no es que no ha optado por Alario sino que su centrodelantero actual está alterando la normalidad y debe aprovecharlo.

Alario y Schick, bajas durísimas para Leverkusen

En la semana, el entrenador aspirina confirmó que si el equipo médico no garantiza que la recuperación del exRiver Plate sea al 100% no se arriesgará. Categóricamente desplazó la idea porque teme a que las lesiones sean aún más graves. Y como Alario sufre una molestia en su rodilla es posible que no vea acción entre semana cuando Bayer enfrente a Karlsruher por DFB Pokal.

“Lucas tuvo un verano maldito con dos lesiones. Por eso no ha tenido el tiempo de juego que quería. Ahora está empezando a ponerse en forma poco a poco y hay que ser pacientes con él.”

Quién seguramente tome la posta en el centro del ataque sea Paulinho, quién ya lo ha hecho, por ejemplo en la fecha 34 de la Bundesliga pasada frente a Borussia Dortmund. Seguramente buscará un ataque más dinámico que posicional. Además Iker Bravo, joven de 17 años que llegó de La Masia de FC Barcelona, podría estar convocado al primer equipo.