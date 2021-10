Lucas Hernández no ingresará en prisión

Lucas Hernández ha conseguido evitar su ingreso en la cárcel. El recurso que los abogados del jugador de FC Bayern München interpusieron ante la sentencia que le obligaba a cumplir seis meses en prisión ha sido estimado por la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid y esta ha suspendido el cumplimiento de la pena.

Lucas Hernández, salvado de la cárcel sobre la hora

Las autoridades judiciales españoles han trabajado a contrarreloj para resolver un caso donde ya se empezaba a dar por hecho que no daría tiempo. Hace dos semanas conocíamos una citación para que Lucas Hernández acudiera a los juzgados y eligiera a qué centro penitenciario quería ir, con un plazo máximo de 10 días para realizar su ingreso. Sus abogados recurrieron la sentencia que le ponía entre rejas y la Audiencia Provincial de Madrid ha dado su brazo a torcer hacia el central francés.

Finalmente, Lucas Hernández no irá a la cárcel. Tal y como se indica en el auto judicial, la decisión se basa en que “examinada su hoja histórico penal, si bien hay una condena por delito de lesiones del año 2018, es referida a hechos del año 2015, y que desde la comisión del delito de quebrantamiento de 13 de junio de 2017, no consta en su hoja histórico penal la comisión de ningún nuevo hecho delictivo, lo que puede valorarse para considerar que en la actualidad no es necesario esperar a la ejecución de la pena para evitar que el penado delinca“.

En libertad pero con requisitos

Sin embargo, no se irá de rositas el jugador de Los Bávaros. La pena queda suspendida por cuatro años pero está sujeta a dos condiciones. Primero, no deberá cometer ningún nuevo delito durante este tiempo. Y segundo, deberá abonar una multa de 96.000 euros en 230 cuotas diarias de 400 euros cada una. El incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos le llevaría de vuelta otra vez a los juzgados.

Toda la historia de Lucas Hernández viene por el incumplimiento de una orden de alejamiento que él y su pareja se saltaron al viajar juntos de luna de miel a Miami. Por suerte, esta vez el central ha podido esquivar la prisión. ¿Habrá una segunda vez?