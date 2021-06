¿Lucas Alario regresa a River Plate?

En las últimas horas, se corrió el inesperado rumor de un posible regreso de Lucas Alario a River Plate, desde Bayer Leverkusen. Una llamada de su exentrenador Marcelo Gallardo sería el desencadenante para la vuelta.

EN BUSCA DE UN LUGAR EN LEVERKUSEN

Sin dudas que, estos cuatro años del Pipa, ha estado lleno de vaivenes. Ya sea con Roger Schmidt o Peter Bosz, Alario aún no ha tenido los minutos deseados, más cuando su rendimiento frente al arco fue el que prometía cuando Bayer Leverkusen pagó 24 millones de euros por él.

Sin ir más lejos, en la última temporada, primero con Bosz y luego con Hannes Wolf, el santafesino cosechó su mejor campaña goleadora en Alemania con 11 tantos, siendo incluso el máximo anotador del equipo y consiguiéndolo en la mitad de minutos que jugaron Leon Bailey, Patrick Schick o Florian Wirtz, por ejemplo.

La falta de participación continua del Flaco ha sido un tema recurrente a lo largo de su etapa en Die Werkself y con Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, varias opciones empiezan a barajarse en el futuro del delantero.

LA LLAMADA DEL MUÑECO GALLARDO

No han sido pocos los hinchas de River Plate que se han ilusionado alguna vez con la vuelta de Lucas Alario. Pero la pasada noche del domingo en Argentina, la ilusión empezó a convertirse en rumor.

Según informó el canal TyC Sports, River habría comenzado negociaciones con el Bayer 04 para una posible vuelta del Pipa al fútbol de su país. En paralelo, Alario recibió una llamada que lo sorprendió gratamente: La de Marcelo Gallardo, su exentrenador. El DT no dudo en comunicarse con uno de los delanteros estrella que tuvo en sus siete años en el club Millonario para tentarlo por un posible regreso.

Aunque la consideración del Muñeco es la mejor para quien fuera, hasta hace poco, su máximo goleador durante su etapa al frente de River, hay varias situaciones que deben ocurrir primero para que la vuelta del jugador de 28 años sea un hecho.

¿QUÉ DEBE OCURRIR PARA QUE ALARIO REGRESE A RIVER?

Hay dos factores que imperan a la hora de pensar en una salida de Lucas Alario de la Bundesliga. La primera es el factor deportivo: Tras ser desafectado de la lista del seleccionador Lionel Scaloni para la Copa América de este año, el Flaco buscará regresar con todo tras recuperarse de su lesión en el tendón.

Con la mira en el próximo Mundial, el delantero sabe que en River tendrá la titularidad asegurada que aún no tiene en Leverkusen. No obstante, la llegada de Gerardo Seoane es un punto fundamental en el cuadro aspirino, ya que el suizo podría tenerlo en cuenta a la hora de armar su once inicial.

Por otro lado, aparece el factor económico: Está claro que los Millonarios no cuentan con la economía adecuada como para ofrecer una oferta que sea del agrado del Bayer 04. Con la posibilidad descartada de un traspaso, el préstamo por seis meses o un año sería la opción más viable. Pero primero, Alario deberá extender su contrato con el Leverkusen, ya que es muy difícil que ocurra una cesión en el último año de su acuerdo.