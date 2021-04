Lucas Alario se pierde lo que resta de temporada

Lucas Alario, delantero de Bayer Leverkusen, cayó lesionado en el entrenamiento del día jueves y se perderá lo que resta de la temporada. ¿Lo veremos otra vez con la camiseta negra y roja?

Una gran baja

La lesión del argentino se provocó en uno de sus muslos y, también, daño parte de uno de los tendones. El club espera un tiempo de inactividad de seis a ocho semanas de acuerdo a los resultados de su resonancia magnética y, sin dudas, la noticia no ha caido nada bien en el cuerpo técnico de Hannes Wolf.

Alario, es el delantero más eficiente que tiene Die Werkself en su plantilla. Pese a que Patrick Schick habitualmente conforma los once titulares, el exRiver Plate marca un gol cada 113 minutos, mientras que el checo lo hace cada 185 minutos. No hay una explicación lógica de por qué no es titular, sin embargo, siempre han puesto a alguien delante de él. Antes era Volland y, ahora, es el ya mencionado Schick.

Lucas Alario y ¿un futuro lejos de Leverkusen?

El nacido en Tostado, provincia de Santa fe, tiene contrato con Las Aspirinas hasta el 2022. Por el momento no se habla de renovar su contrato por lo que, según el diario Bild, la directiva comandada por Rudi Völler piensa en vender al argentino en este mercado para recuperar los 19 millones que le han pagado al club argentino en 2017.

Por el momento, los rumores solo mostraron a Atlético Madrid interesado en sus servicios. Más allá de que mucho no se ha avanzado debido a que ninguna oferta formal llegó al club, es muy posible que no veamos a Lucas Alario vistiendo la camiseta de Bayer Leverkusen por mucho más tiempo.