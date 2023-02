Manuel Neuer apunta contra el FC Bayern München por el despido al entrenador de porteros

La salida del entrenador de porteros Toni Tapalović no fue fácil de digerir para Manuel Neuer, que criticó a los directivos del FC Bayern München por esa decisión.

En una entrevista con Raphael Honigstein de The Athletic, el capitán del FC Bayern abordó varios temas, como la eliminación de Alemania en la Copa del Mundo o su reciente lesión en el pie. Sin embargo, ninguna declaración generará tanto revuelo como cuando le consultaron por la cesantía del colaborador:

«Ese golpe me afectó muchísimo. Me lo dijeron los funcionarios del club. Salió de la nada. Para Toni también. No lo entendí en absoluto. Realmente me derribó».

El veterano entrenador, cuya salida ocurrió a principios de la semana pasada, era un confidente cercano y amigo de Neuer, quien lo había seguido desde sus días en el Schalke 04. Cuando se le preguntó sobre las razones del despido, el arquero se mostró desafiante.

Por contexto, se dijo que Tapalović y el DT Julian Nagelsmann tenían serios desacuerdos sobre cómo hacer las cosas, y que el primero se negaba a seguir las instrucciones del segundo. Pero Manu negó eso. Además, también echó por tierra los rumores de que el coordinador había estado filtrando información del vestuario; una de las razones citadas por el periódico BILD por las cuales se produjo el quiebre del vínculo:

«Toni siempre fue un jugador de equipo con nosotros, todos lo veían así. No estuvo trabajando solo para mí durante once años y medio, sino para todo el grupo de porteros, para el cuerpo técnico y para el club. […] Todo en nuestro grupo se hizo pedazos. La gente se echó a llorar. Creo que eso lo dice todo. Los guadametas somos un equipo dentro un equipo, pero Toni era popular entre todo el plantel».

Si bien Neuer señaló que, a fin de cuentas, «Es una decisión del club y tengo que aceptarlo», sus dichos estuvieron lejos de demostrar esa situación:

«Para mí, eso fue un golpe más cuando ya estaba en el suelo. Sentí que me estaban arrancando el corazón. Fue lo más brutal que he experimentado en mi carrera. Y eso que he experimentado mucho. […] No había ninguna justificación que yo pudiera entender. Se dijeron cosas que no comparto. Pero nada de lo que escuché habría descartado la posibilidad de que las personas hablaran entre sí y arreglaran las cosas».