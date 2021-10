Manuel Neuer se pierde el Alemania – Rumania

Manuel Neuer, capitán y líder de la Selección de Alemania, se perderá el partido frente a Rumania de este viernes.

Una baja pesada

Uno de los puestos más importantes dentro de un once titular es el que ocupa el arquero bajo los tres palos. Muchos han subestimado la posición durante toda la historia de nuestro hermoso deporte. Sin embargo, la relevancia que tiene el tener un buen o mal portero es un factor preponderante a la hora de mirar los resultados.

Y siguiendo en esta sintonía e incluso profundizando más, cuando tienes a un arquero como Manuel Neuer esto se multiplica. Es por ello que en la mañana del viernes no cayó nada bien la noticia de que no esté disponible por problemas en los aductores. Obviamente, Hansi Flick no quiere arriesgar con él, es por ello que no verá minutos hoy y, seguramente, no este ni siquiera en el banco de suplentes.

Ante la ausencia de Neuer en el Alemania – Rumania, se abre una nueva oportunidad

En FC Bayern München, los porteros suplentes no han durado mucho. Con semejante muro por delante y los niveles que demostró durante toda su carrera, las oportunidades para los demás estaban lejos de ser las ideales. Este papel, en Alemania, lo ha jugado en los últimos años Marc-Andre ter Stegen, quién aun brillando en el Barcelona siempre estuvo a la sombra de Neuer.

Empero, hoy se le ha abierto una nueva posibilidad de mostrar toda su calidad en el partido frente a Rumania. Es casi un hecho seguro que Hansi Flick optará por él por encima de Bernd Leno, quién fue convocado para ocupar el lugar de tercer arquero. Veremos que tal le va al exarquero de Borussia Mönchengladbach en el arco de una Selección Alemana que quiere sellar su pasaje a Qatar 2022 en esta fecha eliminatorias.