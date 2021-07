Marc Roca cae lesionado en FC Bayern München

Marc Roca, mediocampista de FC Bayern München, cayó lesionado en el último entrenamiento y parece ser más grave de lo que se preveía.

Roca se perdería varias semanas en FC Bayern

Como todas las semanas, el equipo bávaro se entrenaba cuando Marc Roca sufrió una molestia que lo hizo salir cojeando del verde césped. La escuadra de Nagelsmann se estaba enfrentando para su primer partido de pretemporada frente a FC Köln. Partido que terminó con triunfo de Las Cabras.

Cuando se le realizaron los estudios, estos arrojaron que se rompió el ligamento externo de su tobillo izquierdo. Algo que provocaría una ausencia de, como mínimo, cuatro semanas fuera de las canchas. Sin dudas, una noticia muy amargar para Roca quién ha decidido no viajar a los juegos olímpicos para dedicarse ciento por ciento a Bayern.

La enfermería bávara de cara a la próxima temporada

Claramente que la cara del actual entrenador de los últimos campeones del fútbol alemán no es la más alegre. En las últimas semanas ha recibido la noticia de la baja de Alphonso Davies y Lucas Hernández. En el caso del canadiense, los medios informan que se perdería el inicio de la Bundesliga.

Y como si ello no fuera poco, ahora le toca no contar con Roca. Es cierto, este no es uno de los habituales titulares, pero sí una opción en el mediocampo. Todavía no han encontrado causas para explicar tantos lesionados en apenas dos semanas de pretemporada. Sin embargo, deberán encontrar el problema porque a este paso tendrán medio plantel en la enfermería de Säbener Strasse.