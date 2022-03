Marc Roca tendría todo arreglado para continuar su carrera en Betis

En las últimas horas, se ha develado que Marc Roca, mediocampista de FC Bayern München, retornaría a España para vestir la camiseta de Betis.

La falta de oportunidades en Alemania

No cabe ninguna duda que los objetivos de Roca no se han concretado en el país teutón. Llegó con el deseo de poder dar el gran salto en su carrera e, incluso sabiendo que no iba a ser titular, la ilusión de tener algunos minutos para poder demostrar su calidad existía.

Sin embargo, si vamos a los números, claramente la ilusión se fue al tacho. Desembarcó el 4 de octubre de 2020 y solo ha podido jugar 956 minutos. Es decir, poco más de 10 partidos completos distribuidos en 22 encuentros. En otras palabras, un jugador totalmente prescindible tanto para Julian Nagelsmann como para, en su momento, Hansi Flick.

Ahora bien, en enero, sus oportunidades aumentaron. Con la lesión de Goretzka, Kimmich y Tolisso, pudo pisar el verde cesped en más de una ocasión. Pero con todos ya recuperados, otra vez volvió al fondo del banquillo, lo que lo obliga a tomar la decisión de buscar nuevos aires.

¿Betis el próximo destino para Roca?

Como se ha dicho, los informes desde España indican que las conversaciones entre el mediocampista y el club andaluz están más que avanzadas. Además, se ha contado que Roca también tiene ofertas seductoras de varios equipos alemanes, empero está muy interesado en el proyecto que está encarando Manuel Pellegrini en el Benito Villamarín.

En el plano económico, el acuerdo sería una cesión con un costo de 1,5 millones de euros. Y en el caso de que el equipo español quiera quedárselo, tendrá una opción de compra de 7 millones de euros. Sin dudas, una oportunidad que le sirve a las tres partes.