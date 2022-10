El periódico regional de Dortmund confirmó que Marco Reus se pierde el encuentro entre Borussia y Hannover 96 en DFB Pokal.

¿Una recaída?

Hace más de un mes, el capitán de Borussia Dortmund sufrió una torcedura de tobillo ante Schalke 04 que lo marginó de las canchas hasta el pasado fin de semana. Si bien en el encuentro con Union Berlin no inicio como titular, si ha completado los últimos 45 minutos que de mucho no sirvió porque el equipo terminó cayendo por 2:0.

Finalizado el encuentro, no se ha entregado ningún informe de lesión con respecto al número 11. Sin embargo, el rotativo RuhrNachrichten confirmó que Reus no subió al avión de camino a Hannover y se perderá el encuentro por DFB Pokal.

Ahora bien, no se conoce la causa. Como es de costumbre, el club negriamarillo no informa el detalle de las ausencias y todo está bajo las sombras. Según se especula, la idea es que Reus descanse esta semana, así es una opción firme para el próximo encuentro de Bundesliga y no forzar su cuerpo más de lo que se le permite. Sobre todo, teniendo en cuenta las lesiones en el pasado que sufrió.

Reus se pierde la Pokal y las opciones son acotadas

Con la ausencia de Reus, las opciones para Terzic no abundan. Seguramente Julian Brandt sea el encargado de ordenar el juego en ataque, pero más allá de él no hay nadie quién pueda ocupar esa posición. Tanto Adeyemi, Malen y Giovanni Reyna son jugadores que habitualmente ocupan un puesto por las bandas.

Además de ello, hay que sumar que Marius Wolf será baja y no podrá ser tenido en cuenta. Ahora bien, más allá de esta cuestión, el gran desafío para el entrenador aurinegro es revertir la mala cara que se dio en la derrota del pasado fin de semana con el boleto a la próxima instancia de Copa Alemana.