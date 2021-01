Marco Reus: “Siempre pasa lo mismo”

Tras la derrota por 4:2 frente a Borussia Mönchengladbach, Marco Reus, capitán de Borussia Dortmund, fue muy duro en conferencia de prensa.

Polémicas declaraciones de un capitán enojado

Sin dudas, el partido no fue lo esperado para el equipo de Edin Terzic. Habían empezado perdiendo, gracias a Erling Braut Haaland lo pudieron dar vuelta y en el final paso lo mismo de siempre. En otras palabras, BVB llega mucho, no concreta y luego su defensa no respalda a un ataque que ha jugado un gran partido. Reus dijo:

“Si no cerramos estos partidos, será muy dificil”

Los gestos en el rostro del capitán negriamarillo hablaban más que sus palabras. El ánimo no es de lo mejor e incluso, abandonó la entrevista antes de que terminará. Sin embargo, antes de que suceda eso, Reus dijo:

“Siempre cometemos los mismos errores. ¡Esto apesta mucho!”

Reus un capitán un poco cuestionado

Tras abandonar la conferencia de prensa, Marco Reus fue cuestionado por la afición aurinegra. Su rendimiento no es el mismo que en las mejores épocas y su liderazgo adentro del campo hace rato que no aparece. Incluso, algunos opinan que su alto salario no se condice con lo que le está dando al equipo.

El ambiente en Dortmund está muy caldeado. El equipo ya lleva 3 partidos sin conseguir los tres puntos y, cuando todos pensaban que todo iba a mejorar con la salida de Lucien Favre, el equipo sigue sin encontrar un rumbo. No cabe duda de que si no enderezan el barco, a este equipo le va a costar mucho llevarse el pasaje a UEFA Champions League.