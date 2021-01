FC Bayern München espera renovar a Jamal Musiala

Tras los buenos rendimientos mostrados en sus primeros partidos, FC Bayern München espera renovar el contrato de Jamal Musiala.

La principal promesa de la cantera bávara

Las sensaciones con Musiala son muy buenas. El jovencito fue uno de los ascendidos al primer equipo en el último tiempo y, tanto jugando por banda como por el centro, su rendimiento fue muy bueno. Hansi Flick confió plenamente en él y lleva tres goles en 13 partidos en esta temporada.

Karl-Heinz Rummenigge, director general de FC Bayern, declaró:

“En mi opinión, Jamal será un gran futbolista de la Bundesliga. Tiene un talento destacable y es capaz de destacar aún más.”

Musiala y FC Bayern frente con un gran contrato entre manos

La idea del equipo Bávaro es que Musiala siga muchos años en el club. Por ello es que Hasan Salihamidzic, director deportivo rojo, está preparando un contrato de cinco años. Su firma será el 26 de febrero cuando el nacido en Stuttgart cumpla la mayoría de edad.

Ha trascendido en las últimas horas que, pese a que últimamente no está contando con tantos minutos, el joven de 17 años, quiere permanecer en el último multicampeón. Y como si ello no fuera poco, también evalúa ser jugador de la Selección Alemana y no de la Selección Inglesa, nacionalidad que también tiene en sus papeles.