Marco Reus: “Tenemos que ganar de cualquier forma para batir a Bayern”

Marco Reus enciende la polémica en Alemania. El capitán de Borussia Dortmund cree que su equipo debe cambiar su juego si desean acabar con la hegemonía del FC Bayern Munchen en la Bundesliga.

En la primera rueda de prensa de la temporada 2021-2022, el jugador de 32 años habló de lo complicado que ha sido competir contra el Bayern en los últimos años: “Depende de nosotros”, dijo Reus a Bundesliga.com. Además agrego:

El equipo bávaro ha ganado nueve títulos de liga consecutivos, mientras que BVB ha tenido que conformarse con el segundo puesto en 6 de 9 campañas, en una pelea por la victoria a la cual también se ha sumado el RB Leipzig.

¿La clave del dominio del Bayern según Reus? Ganar a toda costa:

“Ganan partidos incluso cuando no juegan bien. No pudimos hacer eso la temporada pasada. Tenemos que empezar a ganar feo y encontrar la manera de ganar cuando no estamos jugando bien. El Bayern ha podido hacer eso. Por eso han ganado tantos títulos a lo largo de los años”.