Mario Götze: “Favre me quitó la alegria en Borussia Dortmund”

Pese a que Lucien Favre dejó Borussia Dortmund en diciembre del año pasado, las criticas de actuales jugadores y exjugadores siguen llegando, como es el caso de Mario Götze.

El goleador de la final del Mundial de Brasil 2014, habló con la revista 11Freunde y contó que su objetivo cuando volvió a Borussia Dortmund en 2016 era ganar la Champions League. Sin embargo, no solo estuvo lejos de hacer eso, sino que su paso estuvo plagado de lesiones y su salida fue más un alivio que un martirio.

Escucha la última edición de Mi Bundesliga News para estar informado de todo el fútbol alemán en 5 minutos.

Más allá de eso, Mario fue muy duro con Lucien Favre. En la revista, contó que no existía una cultura del rendimiento en donde quien juegue mejor sea titular. Incluso enfatizo que las elecciones del entrenador estaban muy lejos de tomarse en torno a lo que se veía dentro del campo de juego.

“Si no juego durante semanas cuando entreno duro tendré la sensación de que no estoy teniendo una competencia justa. Y eso, por supuesto, me quita la alegría”