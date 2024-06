Matthäus cuenta por qué Hummels no fue convocado en Alemania

En las últimas horas, el histórico Lothar Matthäus contó por qué Hummels no fue convocado por Nagelsmann en Alemania.

El altercado con Edin Terzic

Como bien se sabe, el conflicto estalló en el comienzo de esta semana en el club negriamarillo. Si bien todo el mundo quiere que Mats Hummels se quede, el defensor le dejó claro a la directiva que de continuar Edin Terzic, él daría un paso al costado. Al parecer, durante toda la temporada tuvieron encontronazos donde el jugador no coincidía con las decisiones que tomaba con la plantilla.

Sin embargo, hoy el entrenador confirmó que no seguirá al mando de Borussia Dortmund. Las fuentes indican que no se sentía del todo valorado y a esto se le sumó este altercado con el zaguero central que hacía dividir a toda la afición. Ante esto, todo el mundo pensaba en que el histórico defensa iba a seguir, pero esto no sucederá.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Matthäus cuenta por qué Hummels no fue tenido en cuenta en Alemania

«Su no renovación es una clara señal de una importante renovación en el Borussia Dortmund. Creo que exactamente lo que Hummels dijo sobre el estilo de juego del Dortmund fue una señal para Julian Nagelsmann, y el seleccionador nacional decidió no llevar al zaguero a la Eurocopa.»

«Un entrenador a veces puede jugar a la defensiva y no hacer amigos, por eso, eso es discutible. Esto ahora podría ser una confirmación para Nagelsmann. Lo que Hummels hizo en Dortmund, podría haberlo hecho en la selección. Hummels también se benefició del estilo de juego que criticaba. Jugó sus mejores partidos cuando el Borussia parecía sólido en defensa. Esto le permitió aprovechar mejor sus puntos fuertes cuando un equipo como la selección alemana juega en alto y tienes que correr mucho. En las carreras a pie, Hummels muestra sus debilidades.»