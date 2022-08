Max Eberl sería el nuevo director deportivo de RB Leipzig

Tras varias conversaciones entre ambas partes, Max Eberl asumiría como nuevo director deportivo en RB Leipzig.

Una vieja etapa con buenas sensaciones

Quizás su nombre no sea tan conocido a nivel general, pero lo cierto está en que el mencionado Eberl fue uno de los directores deportivos que profesionalizaron aún más el fútbol alemán. Paso más de 20 años en Borussia Mönchengladbach y ocupo muchos puestos donde siempre dejó la sensación de excelencia.

Sin embargo, la última temporada estuvieron muy lejos de salir las cosas como esperaban. La salida de Marco Rose y la llegada de Adolf Hütter al banquillo no fue un cambio que propicio una mejora sino todo lo contrario. Los resultados no se consiguieron y, por momentos, el equipo miro más de cerca la zona baja que la zona alta.

Algo que también es su responsabilidad. Es decir, su gran trabajo provocó que las expectativas en la afición subieran. Tengamos en cuenta que en repetidas ocasiones el equipo ha jugado en Champions League y hasta se ha dado el lujo de estar presente en fases eliminatorias después de muchos años de no hacerlo.

Max Eberl con nuevos desafíos en RB Leipzig

Si bien aún legalmente no ha salido de Los Potros porque está de licencia con un contrato sin goce de sueldo, Sky Sports informó que ya está todo hablado para el vinculo se rescinda. Y la causa de esto es que, tras varias reuniones con Oliver Mintzlaff, Eberl llegaría a Leipzig para ocupar el puesto vacante que dejó Markus Krösche cuando decidió unirse a Eintracht Frankfurt.

Aún no se ha fijado una fecha para hacer oficial el acuerdo, pero la misma fuente informa que el acuerdo es inminente. La idea inicial de Eberl es no trabajar hasta el primero de diciembre, sin embargo, Los Toros quieren que la fecha se adelante. Justamente por esta causa aún no hay fecha oficial.