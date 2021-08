Milan y Roma se suman a la puja por Marcel Sabitzer

El futuro de Marcel Sabitzer es una de las grandes incógnitas de este mercado de fichajes. A falta de dos semanas para su cierre, el austriaco sigue en RB Leipzig pese al creciente interés de FC Bayern München y Julian Nagelsmann. La demora de Los Bávaros ha llevado a que aparezcan otros dos equipos interesados en hacerse con el jugador y ambos son italianos, AC Milan y AS Roma.

El Leipzig quiere vender antes que dejarle ir libre el año que viene

Desde su regreso de la Eurocopa, Marcel Sabitzer ha estado mucho más discreto que de costumbre en RB Leipzig. En la primera ronda de DFB Pokal no jugó ningún minuto y en el arranque de Bundesliga partió como suplente, algo poco habitual sabiendo que se trata de una de los estandartes del club.

Con un contrato que expira en 2022 y la voluntad del jugador de marcharse, Los Toros Rojos se han visto obligados a tomar una decisión y esta es vender. El conjunto del gigante energético fijó un precio cercano a los 20 millones de euros para la venta, y según SPORTBILD la Roma de José Mourinho y el Milan de Stefano Pioli han mostrado interés. Sin embargo, ninguno de los dos destinos termina de convencer al jugador.

Durante el mercado primero hubo un tímido acercamiento de Borussia Dortmund, pero lo más fuerte han sido las acometidas del FC Bayern, que a priori sigue siendo el gran favorito para hacerse con él.

Escucha el arranque de la nueva temporada de El Debate de Mi Bundesliga en iVoox.

Sabitzer quiere al Bayern pero tiene que esperar

Los problemas de Los Bávaros son los jugadores que aún no ha logrado vender, principalmente Cuisance, Tolisso y Sarr. Mientras no consigan liberar ese espacio, no pueden poner la oferta encima de la mesa del Leipzig. Julian Nagelsmann, quien precisamente dirigió a Sabitzer durante las dos últimas temporadas, quiere coincidir de nuevo con él. Incluso Sabitzer tiene al FC Bayern como su destino ideal.

En caso de no esclarecerse la situación en lo que resta de mercado, Sabitzer continuará en Leipzig bajo las órdenes de Jesse Marsch con la posibilidad de firmar por cualquier equipo el próximo año. Depende de las ventas del FC Bayern que haya que esperar ese tiempo… o no.