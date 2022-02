Nagelsmann pide refuerzos, pero ¿Bayern los necesita?

Julian Nagelsmann quiere soluciones a los problemas del FC Bayern München. ¿Uno de ellos? La falta de refuerzos. El entrenador del equipo bávaro ha pedido a la directiva nuevos fichajes pero, ¿Los necesita? Lo analizamos.

Desacuerdos entre Nagelsmann y la directiva

Desde el comienzo, todo parecía ir bien entre Nagelsmann y la directiva del equipo, sin embargo, el entrenador no estaría del todo de acuerdo con la decisión del club de no fichar durante el mercado de invierno.

El director deportivo, Hasan Salihamidzic y el director general, Oliver Kahn, siempre han sido muy cautos respecto al dinero que invierte el club, por lo cual tienden a optar por un enfoque más discreto respecto a los fichajes e intentan gastar lo menos posible.

Esto fue lo que dijo Nagelsmann tras las declaraciones del presidente honorario del club, Uli Hoeneß, quien cuestionó la manera en la que se manejan las cosas en el vestuario del Bayern, indicando que los jugadores parecen demasiado cómodos, lo que lleva a perder la ambición de ganar grandes cosas:

«Al final, nosotros mismos podemos crear fricción en el equipo si eres activo en el mercado de fichajes, sabiendo muy bien que existen ciertas condiciones para ello”.

Con las lesiones de Leon Goretzka y Alphonso Davies, el equipo parecía haber perdido un poco del equilibrio que tenían y se esperaba que el Bayern considerara hacer fichajes en el mercado de invierno, algo que finalmente no sucedió a pesar de los deseos del entrenador de un equipo que deberá fichar en verano para cubrir ciertas falencias.

Bayern, en búsqueda de un defensa

Más allá de la opinión de Nagelsmann, si hay algo en lo que todo el círculo Bayern puede estar de acuerdo es en la necesidad de mejorar la defensa, algo que quedó más que claro en la derrota 2:4 ante el VfL Bochum el pasado fin de semana. Si bien es cierto que el entrenador erró en el planteamiento, también queda claro que la defensa sigue siendo el área más deficiente del equipo bávaro y que, si Lucas Hernández no tiene un buen día y Manuel Neuer se encuentra ausente, el equipo parece desmoronarse atrás.

Con la salida de Niklas Sule este verano el club pierde a una de las piezas más importantes del sistema defensivo, el equipo debe salir a comprar en verano sí o sí. Eso sin contar que los suplentes en esa área no son lo suficientemente confiables para resolver en casos de emergencia. Entre los posibles candidatos están Nico Schlotterbeck, Andreas Christensen y Matthias Ginter, todo dependerá de las necesidades del equipo y, por encima de todo, de lo que estén dispuestos a gastar.

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan.

¿Volverá Nübel o se quedará Ulreich?

Otra cosa que también podría necesitar el Bayern de cara al verano es un portero suplente. Sven Ulreich finaliza su contrato en junio y aún no está claro si el actual sustituto de Neuer vaya a continuar en el club.

La vuelta del otro portero del equipo, Alexander Nübel, sigue en duda. El jugador actualmente está cedido en el AS Mónaco y no parece probable su vuelta a no ser que el club le prometa jugar más minutos, lo que implicaría compartir la portería con un Neuer, que más allá de su operación, no estaría dispuesto a ser suplente. El Bayern bien podría renovar a Ulreich, arriesgarse con el tercer portero del equipo, Christian Früchtl o simplemente buscar a otro candidato que esté dispuesto a ser suplente de Manuel Neuer.

Otras posibles bajas

Si bien nada está dicho aún con la situación de algunos jugadores del Bayern, es posible que veamos salir este verano a jugadores como Bouna Sarr, Marc Roca o Corentin Tolisso. El primero llegó al Bayern como posible sustituto de Benjamin Pavard y los otros dos son recurrentes en el mediocampo, siendo Tolisso el favorito de Nagelsmann si hablamos de oportunidades en la alineación titular.

Sarr y Roca tienen un contrato hasta 2024 y 2025 respectivamente, pero la falta de juego de ambos podría llevarles a una salida del club en verano, mientras que Tolisso finaliza contrato en junio y aún no está claro si llegará a un acuerdo para la renovación. A pesar de que ninguno de ellos se podría considerar imprescindible en el club, serían bajas que deberían tomarse en consideración, pues el club no contaría con suficientes refuerzos de cara a la siguiente temporada.

¿Los juveniles serían una solución para Nagelsmann?

Otro punto que podría tomar la directiva en consideración, sería alentar a Nagelsmann a utilizar a jugadores de la cantera con la intención de ahorrar dinero en este próximo mercado de verano. El entrenador del Bayern siempre se ha mostrado interesado en darle oportunidad a los nuevos talentos del club, algo que ya hemos podido ver con las incorporaciones de Paul Wanner y Lucas Copado en un par de encuentros de Bundesliga.

Sin embargo, aunque ambos tienen talento y un futuro bastante prometedor, no tienen la experiencia necesaria para disputar partidos importantes como serían los de la Champions League, al menos no como titulares.

Todo esto nos indica que, efectivamente, Julian Nagelsmann puede tener la razón al desear nuevos fichajes para el club bávaro, ya que necesitan tener no sólo muy buenos titulares, sino suplentes lo suficientemente convincentes para no preocuparse de más en caso de lesiones. Eso sí, para tomar las mejores decisiones será necesario que tanto Nagelsmann como Salihamidzic estén en la misma página respecto a lo que quieren, de lo contrario, será complejo conseguir jugadores que se adapten a lo que el club realmente quiere.