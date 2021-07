Napoli se fija en Denis Zakaria para el mediocampo

El sur de Italia podría ser la nueva parada en la carrera de Denis Zakaria. El Napoli tiene en cuenta al jugador de Borussia Mönchengladbach como posible refuerzo para el centro del campo.

Al Gladbach se le acaba el tiempo con Zakaria

Desde su llegada a la Bundesliga en 2017 procedente del Young Boys suizo, Denis Zakaria se ha convertido en un jugador muy a tener cuenta en el fútbol europeo. Sobre todo cuando Marco Rose se puso al mando de Los Potros, con quien dio un salto de calidad durante las dos últimas temporadas, llegando a ser uno de los imprescindibles del equipo.

Sin embargo, aunque la contratación de Adi Hütter como nuevo técnico del Gladbach podría ser una gran noticia para él puesto que ambos coincidieron en sus etapas en Suiza, la realidad del club no es tan atractiva para Zakaria. La próxima temporada no disputarán ninguna competición europea y el contrato del jugador expira en 2022. Si bien los rumores que le han vinculado con otros equipos no han tenido aún demasiada fuerza, ahora es un buen momento para que el Borussia haga caja y el mediocampista dé el salto a un equipo con mayores aspiraciones.

El reemplazo de Demme

Lo cierto es que la situación del Napoli en el centro del campo es muy delicada, y el periodista Daniele Longo afirma que el nombre del suizo está sobre la mesa de la directiva. Con la baja de Bakayoko y la lesión de Diego Demme, viejo conocido de RB Leipzig y la Bundesliga, al club italiano le hace falta un nuevo mediocentro defensivo. Y esa posición es exactamente la natural de Zakaria, quien tambien podría desempeñarse como central en una línea de tres atrás si las circunstancias lo requieren. Pese a no haber aún una oferta formal por el momento, los napolitanos han de moverse tarde o temprano para cubrir esa demarcación vacía.

Por el momento Zakaria ha regresado de las vacaciones con Suiza pero un positivo por Coronavirus le ha apartado de los entrenamientos con su equipo y ha sido puesto en aislamiento preventivo. Cuando se recupere, veremos qué planes tienen todas las partes.