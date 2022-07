Niklas Süle: «No siempre se me ha respetado como merezco»

Niklas Süle sorprendió a todo el mundo con su fichaje por Borussia Dortmund y en sus primeros días como jugador negriamarillo sigue echando más leña al fuego de la polémica. En su primera entrevista con la camiseta de Las Abejas para la revista oficial del club, el internacional alemán habló sobre cómo le motiva el nuevo reto con el BVB, contestó a las numerosas críticas sobre su profesionalidad y dejó un recado para FC Bayern München.

Los últimos meses de Süle en Baviera fueron tumultuosos porque ya desde los primeros meses de este año se sabía del fichaje del defensor por Borussia Dortmund, el máximo rival. Las negociaciones no llegaron a buen puerto por cuestiones más allá de lo económico, y ahora el propio jugador reconoce que no se le respetó como el consideraba necesario.

«En mi carrera, a pesar de todos mis éxitos deportivos, creo que no siempre se me ha respetado como merezco.»

Con el cambio de aires a Dortmund, Süle admite que ese respeto «se mostró inmediatamente y de forma creíble» y que en su nuevo club «saben qué es lo que le motiva«. Las Abejas han hecho un buen trabajo en el mercado y saben que tienen una plantilla con calidad, pero parece que han cambiado la forma en la que afrontan la pelea por la liga.

«Con Borussia Dortmund siento que no esperan que evite que el Bayern gane la undécima Bundesliga consecutiva, sino que gane mi sexta liga personal, pero ahora con el BVB. Eso me motiva enormemente.»

Las formas en las que se produjeron la marcha de Süle han traído críticas desde el lado de FC Bayern pero también algunas desde el lado de Dortmund, que no olvida su reciente pasado en Baviera. No obstante, el defensor sabe que puede poner a la hinchada del Signal Iduna Park rápidamente de su lado.

«Puedo ganarme a los fans mostrando buenas actuaciones y haciéndoles ver que me dejo la vida en cada partido por estos colores. Y es lo que pretendo hacer.»

Hacia las críticas de su antigua hinchada, muchas achacando una cierta falta de profesionalidad en su estilo de vida, el zaguero recordó la forma en que se recuperó de una lesión de ligamentos en la temporada 19/20 para reaparecer en la final de la Champions League y ser clave para darle el título al FC Bayern.

Además, Süle ha dejado una cita que, si bien puede ser graciosa, deja claro que lo que vemos en el césped y en las redes sociales no siempre corresponde a la realidad en la vida de los jugadores.

«Admito que me encantan la cerveza y las hamburguesas. ¿Y qué? ¿Acaso creéis que el resto de futbolistas no lo hacen? Simplemente no lo dicen en público.»