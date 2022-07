Niklas Süle se perderá el inicio de la Bundesliga por una lesión muscular

El arranque de temporada de Niklas Süle en Borussia Dortmund no ha sido como el defensor alemán se imaginaba. En el encuentro de primera ronda de DFB Pokal contra 1860 München tuvo que ser sustituido por molestias musculares y se perderá el debut en Bundesliga ante Bayer Leverkusen.

Un debut oficial amargo para Süle en Dortmund

La única mala noticia para Borussia Dortmund en su primer partido competitivo de la temporada fue la lesión inesperada de Niklas Süle. Las Abejas jugaron un soberbio partido y certificaron el pase a la segunda ronda de la Copa Alemana sin dificultades, pero el gran fichaje para la parcela defensiva se marchó sustituido al descanso por unas molestias en el muslo, tal y como informa Sky Sports.

La baja no es muy preocupante ya que, durante el transcurso de la segunda mitad, se vio a Süle relajado en el banquillo y comentando el encuentro con sus compañeros. Aún así, no se conoce el tiempo exacto que el central estará alejado de los terrenos de juego y ya se da por hecho que no estará presente en la primera jornada de Bundesliga, en la que el BVB se enfrentará en casa al Bayer Leverkusen.

Terzic no quiere tomar ningún riesgo con su plantilla

Todo indica que el reemplazante de Süle durante este tiempo será Mats Hummels. Edin Terzic sabe que el veterano zaguero puede cumplir a la perfección y, en la rueda de prensa post-partido, el técnico se mostró tranquilo afirmando que Borussia Dortmund le ha dado una plantilla que le permite no forzar a sus jugadores.

«El lujo que ahora tenemos es que ya no tenemos que tomar riesgos y podemos sustituir a cualquiera por gente como Mats Hummels, sin que eso suponga ninguna pérdida.»

La profundidad de plantilla es algo que en Dortmund venía faltando las últimas temporadas y que ahora, de momento, es un problema que parece haberse solventado. Sin embargo, en tan sólo los 45 primeros minutos de la presente campaña ya ha vuelto el temido fantasma de las lesiones. Una señal clara de que los preparadores físicos del BVB tendrán que ponerse las pilas o, de lo contrario, podría haber próximamente un colapso en la enfermería negriamarilla.