Oliver Kahn: «No hay discusión en la delantera de FC Bayern»

Con el arranque de la Bundesliga a la vuelta de la esquina, el mercado de fichajes parece cerrado para FC Bayern en lo que a la delantera se refiere. Oliver Kahn asegura que hay suficientes opciones en la plantilla para afrontar este exigente año.

Pese a la marcha de Robert Lewandowski, el CEO del FC Bayern München está más que satisfecho con el equipo que se ha confeccionado en este mercado de fichajes. En una entrevista a BILD, posterior al título de Supercopa Alemana obtenido sobre RB Leipzig, Kahn asegura que no irán a por otro delantero y que en dicho encuentro, con victoria por 5:3, se vio el peligro que siguen teniendo Los Bávaros arriba.

«No hay discusión en la delantera. Puedes ver cuántas oportunidades tuvimos yendo al ataque, cuántas formaciones distintas podemos usar, lo sorprendentes que podemos ser y todos los jugadores que podemos utilizar ahí.»

Frente a Los Toros Rojos, Julian Nagelsmann apostó por un planteamiento 4-2-2-2, con Mané y Gnabry jugando por dentro y Musiala y Müller como tricuartistas. Salvo Müller, todos ellos anotaron. Sin embargo, ninguno termina de ser un «9» como lo era Lewandowski. El directivo del club muniqués confía en los jugadores de banquillo y en Mathys Tel para ser el delantero referencia. El joven francés, pese a llevar pocos días en Baviera, ya está dejando buenas sensaciones en Säbener Strasse.

«Tenemos opciones en la actual plantilla: Zirkzee está ahí, Choupo-Moting está ahí, y también el joven Mathys Tel, que está entrenando hasta ahora increíblemente bien.»

El único fichaje que podría suceder en lo que queda de mercado, de mediocampo para arriba, es el de Konrad Laimer. Por lo demás, no se esperan más incorporaciones en el FC Bayern. No obstante, Kahn ya negó en su día por activa y por pasiva que Lewandowski cumpliría su contrato en Múnich, y el club ya ha demostrado que no tiembla el pulso para poner dinero encima de la mesa. ¿Ocultará algo la leyenda bávara?