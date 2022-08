El futuro de Angeliño se aleja de RB Leipzig

Los días de Angeliño en Leipzig están contados. Con el reciente fichaje de David Raum por Los Toros Rojos, el club ya está buscando una salida para el lateral español, sin hueco en el equipo dirigido por Domenico Tedesco.

La llegada de Raum abre más aún la puerta de salida a Angeliño

Una de las grandes ausencias en la convocatoria de RB Leipzig para la Supercopa Alemana fue la de Angeliño. El carrilero había sido uno de los jugadores con mayor rendimiento en las últimas temporadas, sobre todo bajo los mandos de Julian Nagelsmann, pero el devenir de los acontecimientos está llevando a una imparable separación. Tedesco afirmó para Sky que su no convocatoria en la Supercopa se debía a que «está decidiendo sobre su futuro».

En una de sus últimas entrevistas, Angeliño dejó caer que no se veía a largo plazo en el club pero quería seguir esta temporada en Leipzig. Sin embargo, el reciente fichaje de David Raum está agilizando los trámites para su salida inmediata. El internacional alemán llega para ser el titular indiscutible en el carril izquierdo y el español ya no tendrá hueco en el XI inicial, por lo que ahora todas las partes están buscando un nuevo club.

De momento, no hay un claro interesado

Las opciones de Angeliño no son por ahora abundantes, sino lo contrario. Varios medios alemanes le vincularon recientemente con el Hoffenheim como reemplazo en Sinsheim del propio Raum, pero con Los Pueblerinos no jugaría competición europea. Además, Sky informa que en Leipzig están moviendo hilos para enviar al carrilero a la Premier League ya que en Inglaterra podrían cumplir sus exigencias salariales. Sin embargo, aún no hay noticias de equipos de la isla que estén interesados en sus servicios.

La situación está más que clara para el español. Si no se encuentra un nuevo destino, tendrá que vivir en Leipzig a la sombra de Raum. Algo nada deseable para un jugador que en su mejor momento fue, sin discusión, uno de los mejores carrileros de la Bundesliga.