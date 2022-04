En una entrevista con el diario AS, Philipp Lahm habló sobre el paso de Carlo Ancelotti en Bayern y dejó muchas frases más que interesantes.

Después de que Pep Guardiola tome la decisión de dejar Múnich, Karl Heinz Rummenigge y Uli Hoeness tomarón la decisión de contratar al entrenador italiano. En su momento, la experiencia de haberlo ganado todo como entrenador y jugador pesó sobre la mesa bávara. Sin embargo, su paso le ha dejado muchas cosas a un histórico como Philipp Lahm.

Más allá de lo que todo el mundo puede pensar, Lahm se sintió muy a gusto con la presencia de Carlo en Bayern. Incluso, en su opinión, es uno de los mejores entrenadores del mundo en la actualidad. Ahora bien, su estilo es muy particular a la hora de ser cabeza de grupo.

Como bien se sabe, la leyenda de Bayern se retiró cuando apenas tenía 33 años. Más allá de que ya lo había conseguido todo, a comparar del resto de sus colegas, el alemán podría haber seguido jugando muchos años más. Y en este sentido, Ancelotti intento seducirlo.

«Cuando le dije que ponía fin a mi carrera, me pidió que lo reconsiderara. Me dijo que podía jugar a este nivel hasta los 40 años. Cuando se dio cuenta de que me había decidido, trató de ponerme como segundo entrenador. Pero yo quería tomar distancia. Le encanta lo que hace y ama el fútbol y a los futbolistas. Por eso a todo el mundo le gusta jugar para él.»