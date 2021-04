¿Podría acabar Erling Haaland en FC Bayern München?

Si ya es grande el número de clubes que tantean a Erling Haaland en Europa, un coloso más podría haberse sumado a esa puja por el ariete noruego. Y se trata precisamente del gigante de la Bundesliga, el FC Bayern München, que tiene confianza en adelantarse al resto de rivales por esa puja.

Ya se sabe que la directiva de Borussia Dortmund no tiene planeado bajo ningún concepto vender a Haaland en el próximo mercado. Pero ya son varios los factores que podrían forzar esa salida. Por un lado está la actuación de su agente, Mino Raiola, al que le gustaría que el delantero se moviera cuanto antes para que tanto jugador como agente maximicen beneficios ya. Y por el otro lado está la situación del propio Borussia Dortmund, con muchas posibilidades de quedarse fuera de la próxima edición de la Champions League y que por ello no tendría argumentos para retenerle.

Haaland y una cláusula de rescisión que es mirada con cariño por FC Bayern München

Aun si este mercado Haaland no saliera de Dortmund, las opciones son mucho mayores. Esto se deba a que cualquier equipo podría activar en 2022 una cláusula de rescisión de 75 millones de euros, una cifra no tan alta. Ahí entraría en juego la capacidad de los clubes para seducir al jugador, y ahí Los Bávaros no son peores que nadie. Además, se verán en la necesidad de invertir por un nuevo delantero, ya que Lewandowski tendrá 33 años e irá necesitando un relevo.

La Premier League podrá tener un atrativo económico inigualable para el Borussia Dortmund pero el FC Bayern sí puede competir “de tú a tú”. Haaland ha podido comprobar en los Der Klassiker que ha disputado el potencial del club muniqués y sabe que, si decide ir allí, en todo momento estará entre algodones. Cosa que no ha sucedido con otras estrellas de la Bundesliga como Werner o Havertz cuando dieron el salto a las islas británicas. Por tanto y aunque ahora no parezca tan factible como otros movimientos, ese ariete por el que todo el mundo suspira podría cambiar el negro y amarillo por el rojo.