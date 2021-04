Las consecuencias que podría traerle a Borussia Dortmund el quedar fuera de Champions League

Con la más reciente derrota frente a Eintracht Frankfurt por 1:2, Borussia Dortmund ha quedado a siete puntos de la clasificación a Champions League. En Mi Bundesliga te contamos cuáles podrían ser las consecuencias de no jugar la máxima competencia europea.

Sin Champions League, Borussia Dortmund podría perder a sus figuras

No cabe ninguna duda de que la primera cuestión que uno se pueda imaginar es la venta de algunas de las figuras que actualmente están en el plantel. Por empezar, una de las condiciones que habría puesto Erling Haaland para su continuidad era el jugar Champions y hasta el momento su futuro se pone en duda por la concreción del objetivo de la temporada.

Por otra parte, Jadon Sancho sería otro de los que podría salir en el próximo verano si finalmente no se llega a Liga de Campeones. El inglés ya había coqueteado con varios clubes en el pasado verano, sin embargo, este parecería ser el momento ideal para finalizar su etapa en Dortmund. Además de ellos dos, no se descarta que otros jugadores salgan debido a la importancia que tiene para un jugador de elite el jugar Champions League.

Más y más problemas financieros

Ya en la pasada temporada tras la crisis económica derivada de la pandemia, BVB cerró por primera vez un balance en negativo. En la 2019/20, el club afrontó un déficit de más de 60 millones de euros, algo que, en esta temporada disminuiría, pero que hasta el momento no se ha podido solucionar.

Con una planificación de 20 millones de perdidas, la institución negriamarilla perdería el ingreso de 15 millones de euros por la clasificación a UCL. En su lugar, sí es que clasifican a Europa League, ganarían casi 3 millones de euros, 12 menos que sí fueran a Champions. Claramente, en términos económicos sería un bajón muy importante.

La perdida de atención que deberá afrontar Borussia Dortmund si no juega Champions League

No cabe ninguna duda que estar fuera de Champions League provoca que los clubes pierdan vistosidad a los ojos del espectador neutral. Y esto no es un detalle a minimizar debido a que son los que producen ganancia en la compra de todo tipo de merchandising que vendan los equipos.

Y como si ello no fuera poco, el no jugar UCL provocará una baja en el coeficiente de la UEFA, algo que podría impactar en futuras clasificaciones. Sin dudas que esto va de la mano con la perdida de atención que deberán afrontar si finalmente no llegan a Champions League.

Un plan de reconstrucción que ya empieza mal

Desde que se ha anunciado la llegada de Marco Rose desde Borussia Mönchengladbach, los directivos del club de la Cuenca del Ruhr caracterizaron el cambio como una reconstrucción. Con el ADN Klopp, llegaría para acomodar las cosas en su lugar para poner nuevamente a Borussia Dortmund en su lugar.

Claro esta que en el verano las cosas no estaban como están ahora. Con la perdida de sus figuras y unas finanzas apenas controlables, el flujo de dinero para fichar y el vaciamiento del plantel serán algunas de las cuestiones que deberá afrontar Rose si quiere ser exitoso en Dortmund.